Karşıyaka'da ulaşım için özel ekip kuruldu

Muhtarlarla bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ulaşımla ilgili gelen yoğun şikayetler üzerine özel ekip kurma kararı aldığını açıkladı.

Kuracağı ekibin mahallelere otobüs ve dolmuşlarla giderek yerinde tespit yapacağını belirten Tugay, güzergah gibi çeşitli sorunların çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yardım isteyeceklerini söyledi.

Muhtarlar anlattı

Muhtarlarla Kent Restoran'da kahvaltılı bir buluşma gerçekleştiren Başkan Tugay, "Bugün ben konuşmayacağım sizleri dinleyeceğim" dedi. Bunun üzerine muhtarlar sorunlarını aktararak çözüm önerilerinde bulundu. Konuşmalarda ulaşım, pazar yerleri, parklar ve kasislerle ilgili şikayetlerin çoğunlukta olduğu görüldü.

Yerinde inceleme ekibi

Ulaşımla ilgili özel ekip kuracağını ve bu ekibin şikayet olan mahallelere otobüs ve dolmuşla gideceğini belirten Tugay, "Bu ekip sorunları net şekilde görsün ve rapor hazırlasın. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de sorun ve halkın şikayetlerini bu arkadaşlarımız anlatsın. Ancak bu şekilde çözüm bulabiliriz" diye konuştu.

Tugay ayrıca parklarla ilgili özel bir bakım, onarım ve tamirat çalışma yapacaklarını belirterek, bir yıl içinde girmedikleri park kalmayacağını ifade etti.

Müdürlükler bilgi verecek

Belediyenin mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili öncesinde ve sonrasında muhtarlara bilgi vermesi konusunda müdürlüklere talimat vereceğini de kaydeden Cemil Tugay, muhtarların ofislerine dilek ve şikayet kutusu koyma önerisini de olumlu karşıladı. Toplantıda ayrıca Dedebaşı Mahallesi'nde el sanatları kursları açılmasına karar verildi. n Müge Yunt