Karşıyaka'da yangına karşı önlem

Karşıyaka Belediyesi, yangın riskine karşı boş alanlar ve yol kenarlarındaki kuru otları temizliyor, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile yangın riskinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bahar yağmurlarının fazla olması, boşluk ve ağaçlandırılmış alanlarda bulunan otların önceki yıllara oranla daha fazla büyümesine sebep oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte büyüyen ve kuruyan otlar bir çok alanda yangın riski oluşturuyor.

Riski ortadan kaldırmak isteyen Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; kent çevresinde bulunan belediyeye ait; Mutluluk Ormanı, Kentsel Dönüşüm Ormanı ve Yüksek Vadi ağaçlandırma alanlarında temizleme çalışmasına başladı. Temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. Ayrıca kent içinde bulunan boş alanlar, arsalar ve yol kenarındaki otların da ekiplerce tespit edilerek temizlenmeye başlandığı ifade edildi. Şu ana kadar kent içinde ve çevresinde yaklaşık 600 dekarlık alanda temizleme işlemi gerçekleştirildi.