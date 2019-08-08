Karşıyaka'da YKS başarısı yüzde 75

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, bu yıl da onlarca öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarıya taşıdı. Merkezin destek kurslarıyla sınava hazırlanan 205 öğrencinin yaklaşık yüzde 75'i, üniversiteyi kazanarak hayallerindeki geleceğe ilk adımı attı.

Üniversiteyi kazanan gençleri tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezimizde üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin elde ettikleri sonuçlar bizlere büyük mutluluk yaşattı. Aydınlık, bilinçli, güzel ahlaklı ve çalışkan gençlerimiz bugünümüzün gururu, geleceğimizin umududur. Bizlere yaşattıkları sevinç için hepsine çok teşekkür ediyorum ve her birini yürekten kutluyorum. Başarılarının ömür boyu artarak sürmesini diliyorum" dedi.