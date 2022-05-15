Karşıyaka'da Yörük Festivali başladı

Karşıyaka Belediyesi, Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu ve bağlı derneklerin iş birliğiyle düzenlenen Anadolu coğrafyasının en önemli değerlerinden biri olan Yörük kültürünün tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan, “Uluslararası Karşıyaka Yörük Festivali” Zübeyde Hanım Mezarı” ziyareti ile başladı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın mezarına katılımcılar tarafından çiçek bırakıldı. Ziyarete; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay adına Başkanvekili Birgül Sural Üner, Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı ve Temsilcileri, İzmir, Anadolu ve Ege’den gelen Yörük Dernekleri ve temsilcileri, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karşıyaka’yı Yaşayanlar ve Yaşatanlar Derneği yöneticileri ve Türkmenistan’dan Gurban Bibi Kalınsazoğlu katıldı. Ziyaretin ardından Karşıyaka İZBAN’ın önünden iskeleye kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşe Karşıyakalılar alkışlarla eşlik etti. Yürüyüş boyunca Yörükler, yöresel kıyafetleriyle harmandalı ve zeybek oynadı.
15 MAYIS 2022
12.00: Karşıyaka Çarşı Korteji
Buluşma Noktası: Karşıyaka İZBAN önü
12.30: Zeybek Gösterisi
13.00: Festival Alanında Buluşma
13.30: Gelin Alma Töreni
14.00: Keşkek Dövme
14.30: Açılış Töreni
15.00: Müzik Programı Başlangıcı