Karşıyaka'da Yörük Festivali başladı

Karşıyaka Belediyesi, Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu ve bağlı derneklerin iş birliğiyle düzenlenen Anadolu coğrafyasının en önemli değerlerinden biri olan Yörük kültürünün tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan, “Uluslararası Karşıyaka Yörük Festivali” Zübeyde Hanım Mezarı” ziyareti ile başladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın mezarına katılımcılar tarafından çiçek bırakıldı. Ziyarete; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay adına Başkanvekili Birgül Sural Üner, Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı ve Temsilcileri, İzmir, Anadolu ve Ege’den gelen Yörük Dernekleri ve temsilcileri, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karşıyaka’yı Yaşayanlar ve Yaşatanlar Derneği yöneticileri ve Türkmenistan’dan Gurban Bibi Kalınsazoğlu katıldı. Ziyaretin ardından Karşıyaka İZBAN’ın önünden iskeleye kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşe Karşıyakalılar alkışlarla eşlik etti. Yürüyüş boyunca Yörükler, yöresel kıyafetleriyle harmandalı ve zeybek oynadı.

15 MAYIS 2022 12.00: Karşıyaka Çarşı Korteji

Buluşma Noktası: Karşıyaka İZBAN önü

12.30: Zeybek Gösterisi

13.00: Festival Alanında Buluşma

13.30: Gelin Alma Töreni

14.00: Keşkek Dövme

14.30: Açılış Töreni

15.00: Müzik Programı Başlangıcı