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Karşıyaka'dan 'barınamayan' gençlere destek!

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentteki üniversitelerde okuyan ancak barınacak yurt ya da ev bulamayan öğrenciler için harekete geçti

Karşıyaka'dan 'barınamayan' gençlere destek!
22 Eylül 2021 Çarşamba 12:14

“Barınamıyoruz!” diyen gençlerin destek çağrısına sessiz kalmayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay; Mavişehir'deki konukevinin 20 kişilik erkek yurduna, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir tesisin misafirhanesinin de 25 kişilik kız yurduna çevirilmesi için talimat verdi. Binaların çok kısa bir süre içinde düzenlenerek öğrencilerin hizmetine sunulacağı belirtildi. Ayrıca, 48 kişi kapasiteli mevcut Türkan Saylan Kız Öğrenci Konukevi’nin de tam kapasiteyle faaliyette olduğu kaydedildi. Müracaat etmek isteyen gençler, 0232 3994000 numaralı telefondan Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ulaşabilir.

Etiketler; #karşıyaka #barınma sorunu #izmir yurt sorunu #Cemil Tugay
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