Karşıyaka enerji üretimini katlıyor

Karşıyaka Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla ikinci Güneş enerjisi santralini kuracak.

Çevreci yatırım, 2014 yılında Örnekköy Mezarlığı'nın alt tarafındaki 9 dönümlük araziye inşa edilen Güneş Tarlası'nın yanında hayata geçirilecek. 17 dönüm alan üzerine kurulacak 1 megavatlık yeni santral, ilk tesisin iki katı kapasiteye sahip olacak.

İhale ocakta

Proje çalışmaları ve fizibilite raporları tamamlanan güneş enerjisi santrali için önümüzdeki Ocak ayı başında ihaleye çıkılacak. Ağustos 2020'de de santralin devreye alınması hedeflenecek. İkinci santralin açılmasının ardından, Karşıyaka Belediyesi tarafından üretilen elektriğin yıllık değeri toplam 1 milyon 800 bin liraya ulaşacak. Elde edilecek enerji, elektrik dağıtım idaresi ile mahsuplaşılarak belediye tesisleri için fatura ödenmeyecek ya da bedeli gelir olarak belediye bütçesine aktarılacak.

Kara da geçeceğiz

Güneş enerjisi santralinin, en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Alternatif enerji kaynaklarının kullanımını önemsiyor, bu anlayışımızı yansıtacak çok önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyoruz. Birkaç yılda kendisini amorti edecek bu proje sayesinde hem daha fazla tesisimizin enerji giderinden tasarruf sağlayacak hem de gelir elde etme imkanı bulacağız. En önemlisi de tonlarca karbon salınımını önleyerek; ağaçlarımızın, doğamızın, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmış olacağız" dedi.