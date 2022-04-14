TWITTER'I İSTİYOR!
TWITTER'I İSTİYOR!
0
İZMİRLİ ŞAMPİYON İKLİM AKTİVİSTİ OLDU
İZMİRLİ ŞAMPİYON İKLİM AKTİVİSTİ OLDU
0
EMRE KINAY HAKİM KARŞISINDA
EMRE KINAY HAKİM KARŞISINDA
0
MAKATINA 2 KİLOLUK DAMBIL SOKUNCA...
MAKATINA 2 KİLOLUK DAMBIL SOKUNCA...
0

Karşıyaka enerjisinin yüzde 24'ünü güneşten sağlıyor

Temiz enerji üreterek karbon salınımını azaltmak ve çevre sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında Güneş Enerji Santrali’nin kapasitesini 3 katına çıkaran Karşıyaka Belediyesi, toplam elektrik ihtiyacının yüzde 24’ünü bu tesisten karşılıyor. 1490 kWh gücündeki santral, İzmir’de bir ilçe belediyesi bünyesindeki en büyük Güneş enerjisi santrali olma özelliğini de taşıyor

Karşıyaka enerjisinin yüzde 24'ünü güneşten sağlıyor
14 Nisan 2022 Perşembe 15:02

Karşıyaka Belediyesi’nin Güneş enerjisi kapasitesini daha da arttırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Karşıyaka, İzmir'de en güçlü Güneş enerjisi sistemlerine sahip belediye konumunda. Bu proje, Karşıyaka'nın iklim değişikliğine karşı aldığı önlemlerin çok önemli bir parçasıdır. Karbon salınımını azaltarak, ağaçlarımızın, doğamızın, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Diğer yandan, hem Belediye bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu anlayışla, 2030 için hedefimiz, Belediye'mizin enerji ihtiyacının yüzde 100'ünü GES'ten karşılamaktır” dedi.

ENERJİ ÜRETİM ÜSSÜ


Karşıyaka Belediyesi, Güneş Enerji Santrali’nin ilk etabını 2014 yılında Örnekköy Mezarlığı’nın alt tarafındaki arazide, 2013 panel ile faaliyete geçirmişti. Belediye, 2020 yılında aynı alanda 4224 panel ile santralin ikinci etabını da kurarak toplam kapasiteyi üç katına ulaştırdı. Karşıyaka Belediyesi’nin son 15 aylık süreçte GES’ten elde ettiği toplam gelir 3,5 milyon TL’ye yaklaştı.

Etiketler; #karşıyaka #karşıyaka güneş enerjisi #karşıyaka belediyesi
Önceki Haber
Konak'a 4 yeni park
Sonraki Haber
CHP'li Özel: Man Adası belgeleri Ağrı Dağı kadar gerçek
Konak'a 4 yeni park
Konak'a 4 yeni park
0
İzmir'deki cinayetin sırrı çözüldü! Suçunu itiraf etti!
İzmir'deki cinayetin sırrı çözüldü! Suçunu itiraf etti!
0
Dünya matematik şampiyonu İzmirli Kumsal, iklim aktivisti oldu
Dünya matematik şampiyonu İzmirli Kumsal, iklim aktivisti oldu
0
Uyuşturucu kullanımında İzmir birinci!
Uyuşturucu kullanımında İzmir birinci!
0
6 yıl aradan sonra İzmir'e ilk kruvaziyer geldi
6 yıl aradan sonra İzmir'e ilk kruvaziyer geldi
0
Doğruyol beraat etti: Çamur atarak sendikal mücadele yapılmaz
Doğruyol beraat etti: Çamur atarak sendikal mücadele yapılmaz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.