Karşıyaka enerjisinin yüzde 24'ünü güneşten sağlıyor

Temiz enerji üreterek karbon salınımını azaltmak ve çevre sağlığına katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında Güneş Enerji Santrali’nin kapasitesini 3 katına çıkaran Karşıyaka Belediyesi, toplam elektrik ihtiyacının yüzde 24’ünü bu tesisten karşılıyor. 1490 kWh gücündeki santral, İzmir’de bir ilçe belediyesi bünyesindeki en büyük Güneş enerjisi santrali olma özelliğini de taşıyor

Karşıyaka Belediyesi’nin Güneş enerjisi kapasitesini daha da arttırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Karşıyaka, İzmir'de en güçlü Güneş enerjisi sistemlerine sahip belediye konumunda. Bu proje, Karşıyaka'nın iklim değişikliğine karşı aldığı önlemlerin çok önemli bir parçasıdır. Karbon salınımını azaltarak, ağaçlarımızın, doğamızın, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Diğer yandan, hem Belediye bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu anlayışla, 2030 için hedefimiz, Belediye'mizin enerji ihtiyacının yüzde 100'ünü GES'ten karşılamaktır” dedi.

ENERJİ ÜRETİM ÜSSÜ



Karşıyaka Belediyesi, Güneş Enerji Santrali’nin ilk etabını 2014 yılında Örnekköy Mezarlığı’nın alt tarafındaki arazide, 2013 panel ile faaliyete geçirmişti. Belediye, 2020 yılında aynı alanda 4224 panel ile santralin ikinci etabını da kurarak toplam kapasiteyi üç katına ulaştırdı. Karşıyaka Belediyesi’nin son 15 aylık süreçte GES’ten elde ettiği toplam gelir 3,5 milyon TL’ye yaklaştı.