Karşıyaka geri dönüşümde fark yarattı

Geçtiğimiz aylarda İzmir’deki tüm resmi ve özel kurumlar arasında ilk kez ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan Karşıyaka Belediyesi, geri dönüşümde örnek hizmet ve uygulamalara imza atmayı sürdürüyor

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, son bir yılda Karşıyaka’dan geri dönüşüme ve geri kazanıma gönderilen atık miktarı yaklaşık 21.000 tona ulaştı. Ambalaj atıklarından bitkisel yağa, pilden cama, tekstilden elektroniğe kadar her türlü atığın çöpe karışmasını önleyerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlaması amaçlanan uygulamaların tüm ilçeye yayılması ve daha etkin hale getirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

NELER YAPILIYOR?

Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun en aza indirilmesi ve evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar şöyle:

● İzmir’de ilk kez Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan ‘1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ aracılığıyla her yıl tonlarca atık geri dönüşüme kazandırılıyor. Latife Hanım Mahallesi’nde yer alan tesiste; kağıt ve karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünü, pil, yağ, elektronik, floresan lamba, ilaç ve lastik atıklar toplanarak lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim ediliyor.

● Karşıyaka Belediyesi’nin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne bağlı olarak; Mavişehir Egepark otopark önü, Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Parkı karşısında, Karşıyaka Çarşı girişinde ve Bahçelievler Katlı Pazar yanında dört adet “Seyyar Atık Getirme Merkezi” de bulunuyor. Seyyar merkezlerde kağıt ve karton, plastik, metal, cam, elektronik, kullanılmış yağ ve pil olmak üzere 7 ayrı türde atık toplanıyor. Karşıyakalılar, belirtilen gruplardaki atıklarını ana tesise ya da seyyar merkezlere bırakabiliyor. Seyyar Atık Getirme Merkezleri ilçedeki diğer tüm mahallelerde de konumlandırılacak.

● Karşıyaka’da ambalaj atıklarının çöpe karışmadan geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen, kaynağında ayrılmış atıkların toplanma sistemi, Bostanlı, Bahçelievler, Bahriye Üçok ve Aksoy mahallelerinde vatandaşlar tarafından bina önlerine çıkarılarak; Mavişehir, Yalı, Mustafa Kemal, İnönü, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Atakent ve Örnekköy mahallelerinde ise site yerleşimleri içinden haftada iki gün belirlenen saatlerde toplanarak uygulanıyor.

Ayrıca, 2020 yılında başlanan Atakent Mahallesi'nin bağımsız konut bölgesi ve diğer mahallelerde ise Şubat ayı itibariyle, ilk etapta toplam 127 adet mavi renkli geri dönüşüm konteyneri yerleştirmiş olup vatandaşlar tarafından mavi konteynerlere atılan ambalaj atıkları haftada üç gün Belediye tarafından toplanıyor.Tüm mahallelerde hane halkı ve esnafla yüz yüze görüşülerek toplama sistemi anlatılıyor. Vatandaşın bu konteynerleri amacına uygun kullanımı, ambalaj atıklarını ayırma miktarı, katılımı ve talebi arttıkça konteyner konumlandırmaya devam edilecek.

● İlçede kurulan pazarlarda oluşan ambalaj atıkları ayrı toplanarak geri dönüşüme, organik pazar atıkları da ilçe genelinde toplanan peyzaj atıkları ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kompost İşletmesinde toprak iyileştirici ve gübre üretiminde değerlendiriliyor.

● Cam atıklar Karşıyaka’nın farklı noktalarında toplam 300 adet cam kumbarası ile toplanıyor ve geri dönüşümü sağlanıyor.

● Atık yağlar muhtarlıklara bırakıldığı takdirde her litreye bir maske hediye ediliyor. Ayrıca 5 lt ve üzeri biriktirenlerin atık yağları evlerinden alınıyor. Bunun dışında belediye binası ve tesislerine de atık yağlar bırakılabiliyor.

● Atık piller için okullar, muhtarlıklar, süpermarketler, alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşları, mahalle merkezleri, camiler, korumalı siteler, ilgili iş yerleri ve belediye tesislerinde atık pil toplama kutuları yer alıyor.

● Tekstil atıkları uygun lokasyonlardaki 150 adet tekstil atık kumbaralarından, muhtarlıklardan ve talep olması durumunda evlerden toplanıyor. Ayrıca eski yatak, yorganlar ve halılar talep edilmesi halinde evlerden alınıyor.

● Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar için aile sağlık merkezlerine toplama kutuları konulmuş olup vatandaşlar tarihi geçmiş ilaçlarını bu konteynerlere atabiliyor. Söz konusu atıkların mevzuata uygun şekilde bertarafı sağlanıyor.

● Vatandaşların evlerinde bulunan kullanım süresi dolmuş, arızalı veya atıl hale gelmiş elektronik atıklar da her hafta cuma günü müdürlük personelleri tarafından talepte bulunulan adreslerden alınıyor.

● Bayat ekmekler için ilçe genelinde 22 noktada toplama kutuları bulunuyor. İki günde bir görevli ekipler tarafından toplanan bayat ekmekler besi çiftliğine gönderiliyor.

● Her ayın 15. ve 30. günlerinde vatandaşlar tarafından çöp konteynerleri yanına bırakılarak mobilya atıkları da ekipler tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Karşıyaka Belediyesi, halkın evinde ayırıp biriktirdiği ambalaj atıklarını geri dönüşüme göndererek ulusal ekonomiye değer katarken, ekosistemi ve gelecek nesillerin kaynaklarını korumayı amaçlıyor. İlçedeki atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarına ilişkin 0232 3631331 / 248’den Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alınabilir. Tüm atıklar için atık toplama yerleri ve ekipmanlarının bulunduğu noktalara www.karsiyaka.bel.tr adresinden de Kent Bilgi Sistemine girerek ulaşılabilir.