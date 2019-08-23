Karşıyaka, gönüllü zabıtalar arıyor

Karşıyaka Belediyesi, kentlilik bilincini güçlendirmek ve yerel yönetim hizmetlerine halkın katılımını sağlamak amacıyla İzmir'in ilk 'Gönüllü Zabıta Ekibi'ni kuruyor. Eğitim, sınav ve mülakat süreçlerinin ardından oluşturulacak ekip, gönüllü olarak zabıta memurları gibi çalışıp kentteki sorunları tespit edecek ve yetkililere bildirecek.

Gönüllü Zabıta Projesi ile İzmir'deki yerel yönetimler arasında bir ilke imza atmaya hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, 2 Eylül itibariyle başvuruları kabul etmeye başlayacak. Karşıyaka'da yaşayan, 18 yaş üzeri, en az lise veya dengi okul mezunu olan herkes, gönüllü zabıta olmak için belediyeye müracaat edebilecek.

20 Eylül'e kadar başvuru

Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek projenin başvuruları 20 Eylül'de sona erecek. Ardından tüm gönüllü adayların katılımıyla bir aylık eğitim sürecine geçilecek. Adaylara; gönüllü zabıta uygulaması tanıtılacak, çalışma düzeni ile görev ve sorumlulukları anlatılacak. Eğitim sonunda yapılacak sınavda en yüksek puanı alacak 60 aday arasından, mülakat ile 20 kişi seçilecek ve 'Gönüllü Zabıta Ekibi'nin kuruluşu tamamlanmış olacak.

Olumsuzluklar rapor edilecek

Gönüllü Zabıta Kartı'na sahip olacak ekip üyeleri, çevrenin kirletilmesinden kaldırım işgaline kadar, bölgelerinde gördükleri her türlü olumsuzluğu rapor haline getirerek, Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne sunacak. Müdürlük gerek duyması halinde cezai işlem uygulayacak. Proje ile zabıta mesleğinin halka tanıtılması, bu mesleğe ilişkin ön yargıların ortadan kaldırılması, zabıta hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kent denetimi ile kentlilik bilincinin güçlendirilmesi amaçlanırken; Karşıyakalıların da bilgi ve birikimleriyle yerel yönetime katkı sunması sağlanacak.

Katılımcı demokrasi örneği

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan bu proje ile 'katılımcı demokrasi' anlayışının en güzel örneklerinden birini hayata geçireceklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilen önerge doğrultusunda, İzmir'de bir ilke imza atarak Gönüllü Zabıta Ekibimizi kurmak için hazırlıklara başladık. Gönüllülerimiz kent düzeninin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliğinin korunması için çalışacak, Zabıta Müdürlüğümüzün de halk içindeki temsilcileri olacaklar. Belediye - halk işbirliğine örnek bir uygulama ile İzmir'de bir ilki gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyor, gönüllü yurttaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.