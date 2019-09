Karşıyaka Kaymakamı: Telefonum 24 saat açık

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında, öğrencilerin güvenlik ve huzuru için geniş katılımlı güvenlik toplantısı yapıldı.

Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Anadolu Lisesindeki toplantıya Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehtap Gemici, okul yöneticileri, okul aile birliği başkan ve üyeleri katıldı.

Toplantıda; Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, okul ve öğrenci güvenliği üzerine konuştu, okul yöneticilerinden ve okul aile birliği üyelerinin sorularını cevaplandırdı, öneriler sunuldu.

Kaymakam Çalışır, çocukların güvenli ve huzur içinde bir yıl geçirmeleri için gereken her türlü önlemi alacaklarını belirterek şunları söyledi. “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir eğitim- öğretim yılı geçirmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Herhangi bir durumda benim telefonum 24 saat açık. Hiç çekinmeden beni arayabilirsiniz. Öneri ve görüşlerinize de açığım. Kaymakamlık Makamının kapısı da sizlere her zaman açık. Çocuklarımızın güvenli ve huzurlu yetişmeleri için okul içinde ve çevresinde her türlü tedbiri alacağız…”

İlçe Emniyet Müdürü Coşkun da çocukların güvenli ve huzur içinde bir yıl geçirmeleri için emniyet güçlerinin 24 saat okul çevrelerinde gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İslamoğlu okul güvenlik elemanları ile nöbetçi öğretmenlere büyük görev düştüğünü, kamera sistemlerinin çalışır halde bulundurulmasını, okul içine girişlerin kontrollü bir şekilde yapılmasını söyledi.

Toplantıda konuşan okul aile birliği yöneticileri de okul yönetimi ile okul aile birliklerinin okul çevresindekileriyle iyi bir iletişimin kurulmasının yararlarına değindiler.