Karşıyaka'nın çevre elçileri Estonya'da

Karşıyaka Belediyesi, 'Doğanın Ruhu' başlıklı proje kapsamında KARGEM'in başarılı öğrencilerini Estonya'ya gönderdi. Karşıyaka, Estonya ve Slovakya'dan 27 gencin buluştuğu uluslararası organizasyonda; çevre, geri dönüşüm, iklim değişikliği gibi konularda eğitimler verildi, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Karşıyaka Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Estonya Kalkınma Ajansı'nın sağladığı 27 bin euro hibe desteği ile hayata geçirildi. Bu kapsamda Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi'nden seçilen, 15 - 17 yaş aralığındaki 9 başarılı öğrenci, 5 Ağustos'ta Estonya'nın Parnu şehrine gitti. Projeye Estonya ile Slovakya'dan da 18 genç katıldı.

9 günlük proje

Estonya'nın en önemli sivil toplum örgütlerinden Raeküla Vanakooli Keskus'un organizasyonuyla; toplam 27 öğrenciye çevre, geri dönüşüm, iklim değişikliği gibi konularda eğitimler verildi, iyi uygulama örnekleri incelendi. 9 gün süren proje çerçevesine Karşıyakalı öğrenciler de sunumlar yaptı, kültürlerarası paylaşımlar ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. 13 Ağustos'ta İzmir'e dönen Karşıyakalı öğrenciler, önümüzdeki günlerde Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret ederek edindikleri bilgileri paylaşacak.

En iyi temsil

Karşıyakalı öğrenciler ile Estonya yolculuğu öncesinde de bir araya gelen Başkan Tugay "Bu projeyle, çocuklarımızı uluslararası düzeyde çevre politikalarıyla buluşturmayı ve farklı kültürler ile tanıştırmayı amaçladık. Her birinin çevre elçilerimiz olarak bizleri en iyi şekilde temsil ettiğine ve bu deneyimden en iyi şekilde yaralandığına inanıyorum. Edindikleri tecrübelerle çalışmalarımıza da katkı sağlayacaklardır" dedi.