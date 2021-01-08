Karşıyaka'nın eski başkanı koronavirüse yenildi

Karşıyaka’nın 1994 – 1999 dönemi Belediye Başkanı, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolusu, duayen sanayici Kemal Baysak, COVID-19 hastalığı nedeniyle 88 yaşında hayata veda etti

Kente sunduğu hizmetler ve iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra örnek kişiliği, insani ilişkileri ve Balkan camiası için verdiği mücadelelerle efsaneleşen Kemal Baysak’ın ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı. Kemal Baysak için 11 Ocak Pazartesi günü önce Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, sonra da Karşıyaka Belediyesi'nde tören düzenlenecek. Cenazesi, öğlen namazına müteakip Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Bu kentin unutulmaz değerleri arasına adını altın harflerle yazdırmış değerli büyüğümüz Kemal Baysak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet; Baysak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. İzmir ve Karşıyaka onu asla unutmayacak” dedi.

1878 yılında Bosna Hersek’ten Karşıyaka’ya göç eden bir ailenin oğlu olarak 31 Ocak 1933 tarihinde Karşıyaka’da hayata gözlerini açan Kemal Baysak, Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü’nün Metal İşleri Bölümü’nden mezun oldu. Enstitü’den sınıf arkadaşı Cemal Tercan, kardeşleri Salih Şükrü Baysak ve Şükrü Baysak’la birlikte 1 Temmuz 1954 yılında bugünkü TERBAY Şirketler Grubu’nun temelini attı.

Politik yaşamı, gençlik yıllarında Demokrat Parti üyeliği ile başladı. 1974 - 1980 yılları arasında dört dönem Adalet Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 27 Mart 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisi adayı olarak katıldığı seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi 18 Nisan 1999 tarihine kadar sürdürdü. Birçok mesleki ve sosyal kuruluşta görev aldı. 2002 yılında Bosna Hersek Devleti’nin aldığı bir karar ile dünyada ilk ve tek olarak kendisine ‘Fahri Konsolosluk’ unvanı verildi.