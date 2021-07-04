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Karşıyaka'nın mahallelerinde şenlik var

Karşıyaka Belediyesi'nin kadın girişimcilere ve müzisyenlere destek sağlamak, diğer yandan da sıcak yaz akşamlarına renk katmak amacıyla düzenlediği sokak şenliklerinin üçüncüsü, Fikri Altay Mahallesi'nde gerçekleştirildi. "Sen de gel" sloganıyla organize edilen iki günlük şenliğe Ahmet Beko Spor Tesisleri ev sahipliği yaptı

Karşıyaka'nın mahallelerinde şenlik var
04 Temmuz 2021 Pazar 18:31

Kurulan stantlarda Ege'nin İncileri Kadın Girişimci Kooperatifi ve Karşıyaka Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyeleri ile mahalleli kadınlar, el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştirdi. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de stant kurarak vatandaşın şikayetlerini ve isteklerini dinledi. Şenliğe Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Çameria Arnavutları Kültür Dayanışma Derneği de destek verdi.

BİR ELİNDE BASTON, BİR ELİNDE BAYRAK

Etkinliğin ikinci akşamı, Çamdibi Güreler Rumeli Göçmenleri Derneği Folklor Ekibi'nin gösterisiyle başladı. Ardından Murat Matracı yaklaşık bin kişiye unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Her yaştan vatandaşların doyasıya eğlendiği etkinliğin en keyifli vakit geçiren konuklarından biri de 90 yaşındaki Yaşar Günay oldu. Bir elinde bastonu, bir elinde Türk Bayrağı ile konsere katılan Günay, şarkılara coşkuyla eşlik etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da folklor ekibi ve mahalle sakinleri ile birlikte halay çekti. Ayrıca, Karşıyaka'nın ilk belediye başkanı olan Fikri Altay'ın torunu Zafer Falay onur konuğu olarak etkinliğe katıldı ve bir konuşma yaptı. Yoğun ilgi gören "Sen de gel" sloganlı şenlik serisinin bir sonraki durağı da 7-8 Temmuz tarihlerinde Bahariye Mahallesi olacak.

Etiketler; #karşıyaka #karşıyaka belediyesi
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