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Karşıyaka son hafta tam kadro

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hiçbir iddiası kalmamasına rağmen üst üste Play-Off yarışındaki rakiplerle oynadığı maçlara tam kadro çıkan Karşıyaka, son hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında da as takımla sahada olacak

Karşıyaka son hafta tam kadro
05 Mayıs 2022 Perşembe 11:39

Geçen pazar günü 2-2 beraberlikle tamamlanan Belediye Derincespor maçının ardından 2 günlük bayram izni yapan Karşıyaka, dün çalışmalara yeniden başlarken, sezon bu hafta bitecek olmasına rağmen as futbolcular mazeretsiz antrenmanda yer aldı. Geçen haftaki kadrodan yalnız kırmızı kart cezalısı Ertuğrul'un forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılılar, cumartesi günü sahaya yine A takımla çıkarak ligi 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamaya çalışacak. Kırıkkale grupta son haftaya averaj farkıyla Play-Off hattında girmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #spor
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