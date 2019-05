Karşıyaka stadına mutlaka kavuşacak

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, stat konusuyla ilgili geçmiş dönemde yaşanan bir iletişim ve üslup problemi olduğunu belirterek, Karşıyaka Belediyesi'nin stadın yapımı ile ilgili elinden ne geliyorsa yapacağını kaydetti

Karşıyaka Belediyesinin Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. Mecliste konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, stadın yapımı için belediyenin gereken çabayı sonuna kadar göstereceğini belirtti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, stat konusuyla ilgili geçmiş dönemde yaşanan bir iletişim ve üslup problemi olduğuna inandığını, geçmiş dönemde de görüş ayrılıklarının çok fazla olduğunu düşünmediğini belirterek, Karşıyaka Belediyesi'nin stadın yapımı ile ilgili elinden ne geliyorsa yapacağını kaydetti.

Mayıs'ın önemi

Karşıyaka Belediyesi Mayıs Ayı meclisinin ilk toplantısı Belediye binasının meclis salonunda gerçekleşti. Tugay, meclis toplantısındaki konuşmasında, Mayıs ayının evrensel ve ulusal anlamda önemli bir yerinin olduğunu ifade etti. Mayıs ayında bağımsızlık mücadelesi ile emek gücünün bir araya geldiğini belirten Tugay, "İnsan emeğinin karşılığını talep etmekle başlayan 1 Mayıs emekçinin günü. Aynı zamanda da onur günü. Bu beklentiler demokrasi ve insan hakları talepleriyle harmanlanarak dile getirilse de bu konudaki yetersizlikler bireysel ve toplumsal yapımızı olumsuz yönde etkiliyorsa, bellek ve bilincimizi temizlemenin dayanışmanın ve yan yana gelmenin gerekçes bu gün olmalı" dedi.

Umudu canlandırıyoruz

Son dönemlerde demokratik taleplerden işçi haklarına Türkiye'nin övünülecek bir durumda olmadığını söyleyen Tugay, şunları söyledi: "Ama 1 Mayıslar aynı zamanda umudu canlandırmanın üretimden gelen gücün her şeyin üzerinde olduğunu hatırlamanın ve bir gün mutlaka demenin kararlılığıyla mücadelenin günüdür. Kayıt dışı çalışan işçilerin ya da merdivenaltı örgütlenmeyle kadın ve çocuk emek sömürüsününün önüne geçmek için çabalamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle yitirdiğimiz insanlarımızı minnetle anıyorum. Hayata alın teriyle anlam ve onur kazandırmak için çabalayan bütün emekçilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum."

Yeni bir ülke ve gelecek

Aynı zamanda Mayıs ayının Kurtuluş Mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yeni bir ülke ve gelecek yaratmak için yola çıktığını hatırlatan Tugay, "Bundan 100 yıl önce çürüyüp tükenen bir imparatorluktan küllerinden yeniden doğan 19 Mayıs 1919 günü, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin miladı olarak tarihe yazılmıştır. Benim doğum günüm 19 Mayıstır diyecek kadar halkına ve gelecek güzel günlere inana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve mücadele arkadaşlarını ve bu büyük destanı kadınıyla erkeğiyle yazan atalarımızı milletle ve bitmek bilmeyecek bir bağlılıkla anıyor ve önlerinde sayı ile eğiliyorum" dedi.

Bize her an 19 Mayıs

Ülkenin bağımsızlığının, özgürlüğünün, çağdaşlığının, laik ve demokratik yapısının içten veya dıştan tehdit etmeye kalkan kişilerin karşısında duracaklarını belirten Tugay, şöyle konuştu:

"Ülkemizi içten veya dıştan tehdit etmeye kalkan kim olursa olsun, gerektiği anda bize her an 19 Mayıs ve bize her yer Samsun olacaktır. Karşıyaka bu duruş ve kararlılığın en güzel örneğidir. Atatürkün ve zübeyde hanımın çocukları olarak geleceğe umutla bakıyoruz ve bakacağız."

Tartışmaları siyasetten uzaklaştırmalıyız

Bu arada yaşanan stat tartışmalarının siyasetten uzaklaşması gerektiğini belirten Tugay, "Karşıyaka Belediyesinin herhangi bir davası yok stada karşı. Çevrede oturan vatandaşların açmış olduğu bir dava var. Bilirkişi stadın lehine görüş bildirdi. Dava henüz bitmedi ama yakında sonuçlanacak gibi gözüküyor. Ben bunu siyasi tartışmalardan çıkartmak istiyorum. Eğer stat gerçekten yapılacaksa ki ben inanıyorum, bu konuda herkesin gerekli çabayı göstereceğine, biz kesinlikle belediye olarak her anlamda her türlü desteği vereceğiz. Stadın yapımı en kısa süre içinde ihale edilecek ve yapımı ile ilgili biz de ne katkı verebiliyorsak yapacağız. En kısa sürede stadımıza kavuşacağız" diye konuştu.