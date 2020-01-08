Karşıyaka Tibet Kızılcan'ı unutmadı

Karşıyaka aşığı ve Karşıyakalılar tarafından çok sevilen Dr. Tibet Kızılcan için Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen "Vefa" başlıklı etkinlik, Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğin moderatörlüğünü Kızılcan'ın hayatını "Kısacık Yaşam Öyküsü" adıyla kitaplaştıran Cevdet Florat yaparken Alpay Arslan, Tuğrul Çınar ve Ali Güven, genç yaşta vefat eden arkadaşlarıyla ilgili anılarını anlattılar.

32 yaşında vefat etti

Kanser hastalığı nedeniyle 32 yaşında vefat eden Dr. Tibet Kızılcan'ın 8 yaşından itibaren büyük bir Karşıyaka Spor Kulübü tutkunu olduğu, takımının maçlarını hiç kaçırmadığı, Voleybol Şube Başkanı olduğu dönemde hastalığa yakalanmasına rağmen son ana kadar sporcularla yakından ilgilendiği aktarıldı. Kızılcan'ın ayrıca çok yardımsever olduğu, pek çok insana ücretsiz tedavi uyguladığı ve ilaç yardımında bulunduğu belirtildi. Çok sevilen doktorun kaybı sonrası duyulan üzüntünün 22 yıl geçmesine rağmen sürdüğünü aktaran katılımcılar, cenaze namazında kadın ve erkeklerin birlikte saf tuttuğunu, bu durumun Türkiye gündemine oturduğunu da hatırlattılar. Öte yandan Kızılcan için mezarı başında da bir anma töreni gerçekleştirildi.