HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
0
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
0
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
0

Karşıyaka Tramvayı ile Çiğli Tramvayı buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli Tramvay Hattı’nın Karşıyaka Tramvay Hattı bağlantısı sağlandı. Cahar Dudayev Bulvarı’nın İzmir Çevreyolu birleşimindeki ikinci aşama, ekiplerin yoğun mesaisi ile okullar açılmadan önce tamamlandı. Bölgedeki trafik akışı bugün (12 Eylül’de) normal akışına döndü

Karşıyaka Tramvayı ile Çiğli Tramvayı buluştu
12 Eylül 2022 Pazartesi 16:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli raylı sistem projelerinden Çiğli Tramvay Hattı'nın  Karşıyaka Tramvayı'na  bağlantısını sağladı. Cahar Dudayev Bulvarı’nın Karya Kavşağı bölgesinde 2 aşamada yürütülen çalışmalar ekiplerin yoğun mesaisi ile planlanandan bir ay önce bitirildi. Karya Kavşağı’ndaki trafik akışı ilk ve orta dereceli okulların açıldığı bugün (12 Eylül) sabahın erken saatlerinde eski haline döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada çalışmalar sırasında yurttaşların gösterdiği anlayış, özveri ve dayanışmaya teşekkür edildi.  

Yüzde 80’i tamamlandı


Temeli geçen yılın Şubat ayında atılan Çiğli Tramvay hattında kısa sürede imalat çalışmalarının yüzde 80’i bitti. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak tramvay hattının 2022 sonunda tamamlanmasının ardından test sürüşlerine başlanması planlanıyor. Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, viyadük ile Çiğli Ataşehir Mahallesi’ne bağlanacak. Güzergâh Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli Ataşehir Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Böylelikle Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.

Etiketler; #izmir #tramvay #çiğli tramvayı
Önceki Haber
Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı ama...
Sonraki Haber
Çim Konserleri'nin finalini Haluk Levent yaptı
İzmir'de 738 bin 273 öğrenci ders başı yaptı!
İzmir'de 738 bin 273 öğrenci ders başı yaptı!
0
İzmir Foça'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir Foça'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
0
3 bin atlet İzmir’in 100. yılı için koştu
3 bin atlet İzmir’in 100. yılı için koştu
0
Bornova'da 305 çocuğa görkemli düğün
Bornova'da 305 çocuğa görkemli düğün
0
Çiğli'ye deniz müjdesi!
Çiğli'ye deniz müjdesi!
0
İzmir Karşıyaka'da kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralı
İzmir Karşıyaka'da kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.