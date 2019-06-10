Karşıyaka'ya 520 euro hibe

Karşıyaka Belediyesi, iştirakçileri arasında yer aldığı projelerle 'Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu 5. Hibe Programı'nda İzmir'in en aktif belediyesi oldu. Karşıyaka'nın katkı sağladığı üç projenin tamamı programa kabul edilirken, hak kazanılan toplam hibe miktarı 520 bin Euro'ya ulaştı.

Kadın statüsüne destek

AB tarafından desteklenen projelerden 'İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi' başlıklı çalışma; İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ve İspanya merkezli Akdeniz İş Kadınları Dernekleri Federasyonu'nun (AFAEMME) öncülüğünde, Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilecek. Türkiye Genç İşadamları Derneği Ege Şubesi, İzmir Ticaret Borsası, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ticaret Gazetesi, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji, 50. Yıl Anadolu Lisesi, İnci Holding, MAKTEK, Step Mimarlık ve Pumay Tekstil de projeye destek verecek. Proje kapsamında kadınlara 12 ay boyunca, başta liderlik olmak üzere, iş yaşamında güçlenmelerini sağlayacak çeşitli eğitimler verilecek.

Çevreye duyarlılık

'Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu' projesi kapsamındaki çalışmalar da Çevreci Enerji Derneği, İtalya'dan Kyoto Club, Bologna Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin işbirliğinde yürütülecek. Türkiye ve İtalya'da eş zamanlı olarak; çevre ve enerji odaklı STK'ların güçlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve işbirliklerinin teşvik edilmesi için çalışmalar yapılacak. Proje toplam 15 ay sürecek.

Sıfır Karbon Noktası projesi ise Ege Orman Vakfı, Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Almanya'dan RENAC şirketi ve Karşıyaka Belediyesi'nin işbirliğinde faaliyete geçirilecek. Proje çerçevesinde Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nde Sıfır Karbon Noktası kurularak; iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir enerji kaynakları, sıfır karbon ekonomisi ve atık yönetimi konularında eğitimler verilecek.