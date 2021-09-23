Karşıyaka'ya Bekir Coşkun heykeli

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan usta gazeteci Bekir Coşkun’un heykeli, usta kalemin adını taşıyan parkta Karşıyakalılarla buluşturuldu. Heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapılan heykelde, usta gazetecinin can dostu Pako da unutulmadı

Türk basının duayen isimlerinden Bekir Coşkun doğa ve hayvan sevgisiyle de tanınıyor, yazdığı yazılarda hayvan haklarına dikkat çekiyordu.

Etkinlik için Karşıyaka Belediyesi’ne ve etkinliğe katılanlara teşekkür eden Bekir Coşkun’un eşi Andrea Coşkun, İzmir’in Bekir Coşkun için özel bir şehir olduğunu ifade etti, “İzmir bizim için çok özel bir yerdi. İzmir’de evlenmeye karar verdik. Bekir, İzmir’in rengi her zaman farklıdır, bu renk çağdaşlığın verdiği renktir derdi” dedi.

Bekir Coşkun’un doğa ve hayvan sevgisine de değinen Andrea Coşkun şunları ekledi:

“Ömrünü insana, doğaya ve canlılara adadı. Yakılan ormanların, kirletilen doğanın, sessiz olan her şeyin sesi oldu. Pako benim köpeğim değil ben onun insanıyım derdi.”

Zor Koşullarda Birbirimize Kenetlendik

Andrea Coşkun’un ardından konuşma yapan duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar ise Bekir Coşkun ile olan anılarını paylaştı. Baskı altında ve zor koşullarda gazetecilik yaptık diyen Dündar, “Toplumun gerçekleri öğrenmesi için çalıştık. Zor koşullarda birbirimize daha çok kenetlendik. Yeri asla doldurulamayacak kendine özgür çok değerli bir kalemdi. Onu hiç unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Mesleğimizin Pusulasıydı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Bekir Coşkun'un gazeteci kimliğine vurgu yaparak “Kelimelerin ustasıydı, mesleğimiz için bir pusulaydı. Yol gösterici, aydınlatan yazılara imza attı. Hasan Tahsin mirasını taşıyan kentimizde, Bekir Coşkun gibi aydın bir kalemin yaşatılacak olması bizim için onurdur” dedi.

Bekir Coşkun Unutulmayacaktır

Türkiye'nin önemli kalemlerinden Bekir Coşkun’un anısını Karşıyaka’da yaşatmaktan mutlu olduklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Türkiye’nin en başarılı gazeteciler listesine adını yazdıran Bekir Coşkun, her şeyden önce kalemin ve düşüncenin, basının ve çağına tanıklığın ne işe yaradığını, yaraması gerektiğini kanıtlamış bir aydındır. Yazdıklarıyla, kitaplarıyla, verdiği mücadeleyle ve büyük hatırasıyla hep bizimledir ve unutulmayacaktır” şeklinde duygularını anlattı.

Etkinliğe katılan TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, Coşkun’un kimsesizlerin sesi, doğanın ve hayvanların dostu değerli bir kişi olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Gazeteci Atila Sertel ise, ünlü yazarın yıllar boyunca yazılarını ilgiyle takip eden bir gazeteci olarak adına yapılan bu etkinlikte olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Bazı insanlar vardır, yüreklerde ve hafızalarda yaşamaya devam eder. Bekir Coşkun fikirleriyle yaşamaya devam ediyor. Bizden sonraki nesillerle de yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Kimler Katıldı?

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, Andrea Coşkun, Ebru Coşkun, Tolga Coşkun, Uğur Dündar, Gökmen Ulu, Okan Yüksel, Atilla Köprülüoğlu, basın temsilcileri ve halktan çok sayıda kişi katıldı.