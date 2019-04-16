Karşıyaka'ya 'Çocuk 'Belediyesi' geliyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, çocuklar için hayata geçirilecek hizmet ve projelerin yol haritasını belirlemek üzere sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Toplantıda iletilen talep ve önerilerin tek tek değerlendirileceğini vurgulayan Başkan Tugay, 'Çocuk Belediyesi' kuracaklarının müjdesini de verdi.

Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile toplantılarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, bu kez de 'çocuklar' için önemli bir buluşmaya imza attı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; çocuklar için çalışan 20'nin üzerinde dernek ve sivil toplum örgütünün temsilcileri, Kent Konseyi grupları ile Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki anaokullarının yöneticileri katıldı.



Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay

Seferihisar modeli

İş birliği içinde çalışarak çocuklar için nitelikli projeler üreteceklerini anlatan Başkan Tugay, "Karşıyakamızda 'Çocuk Belediyesi' kurmayı hedefliyoruz. Seferihisar'da Tunç Soyer'in başarıyla uyguladığı modelin bir benzerini hayata geçireceğiz. Çocukların karar alma ve bize uygulatma yetkisi olacak. Ben buna varım. Ayrıca hizmetlerimizde şehit çocuklarına öncelik tanıyacağız. Üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Bugün iletilen tüm önerileri de inceleyip bir dahaki toplantımızda durum değerlendirmesi yapacağız. Karşıyaka sivil toplum örgütlenmesi açısından çok güçlü bir kent. Bu zenginlikten yararlanacağız. Birlikte güzel ve başarılı bir 5 yıl geçireceğimize inanıyorum. Tüm katılımcılara katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Talep ve öneriler

Toplantıda tek tek söz alan katılımcılar; çocuk istismarı ile mücadelede toplumsal bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, koruyucu aile sistemi konusunda halkın bilgilendirilmesi, gençlik danışma merkezi açılması, düzenli burs yardımı sağlanması, bisiklet kültürünün güçlendirilmesi, parkların daha sağlıklı hale getirilmesi gibi önerilerde bulundu. Şehit çocukları için psikolojik destek verilmesi ve sosyal etkinliklere katılımlarının sağlanması istendi. Çocukların Atatürk ile ilgili yayınlarla, kitaplarla, felsefe ve sanatla daha fazla buluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Montessori gibi alternatif eğitim yöntemlerinden yararlanılması, dernekler arasındaki işbirliğinin artırılması için ortak bir merkez tahsis edilmesi, kültür gezileri düzenlenmesi ve bağımlılık, obezite, ilkyardım gibi konularda eğitimler gerçekleştirilmesi gerektiği de ifade edildi.

Ayrıca toplantıda, Veli-Der Karşıyaka Şube Başkanı Turgut Aydın tarafından, geçtiğimiz günlerde Kent Konseyi Eğitim Komisyonu ile birlikte düzenledikleri Çocuk Şenliği'ne katkılarından dolayı, Başkan Tugay'a teşekkür plaketi takdim edildi.