Karşıyaka'ya ilk ziyaret komşudan

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, komşu ilçe Çiğli'nin Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü konuk etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Tugay ile Gümrükçü, "Birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

Karşıyaka'ya ilk ziyaret komşudan
11 Nisan 2019 Perşembe 14:55

Yerel seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a nezaket ziyaretinde bulunan Utku Gümrükçü, "Komşu ilçemiz Karşıyaka'nın Belediye Başkanı, kıymetli dostum Cemil Tugay'ı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Her zaman işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.

Örnek bir dönem olacak

Utku Gümrükçü'nün ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay da "Çiğli'nin genç Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kentimizin ve ülkemizin geleceği için uyum içinde çalışacağız. Hem projelerimizle hem de işbirliğimizle örnek bir dönem geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Önceki Haber
İzmir'i güzelleştirecek 3 öneri
Sonraki Haber
Ferkan, 13 beyin kanaması atlattı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.