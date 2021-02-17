Karşıyaka'ya jeotermal ısınma geliyor

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kordelion İşletmeleri A.Ş. tarafından yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları bulmak amacıyla İzmir bölgesi genelinde jeolojik inceleme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Balçova ve Narlıdere’deki jeotermal kaynaklı bölgesel ısıtma sistemine benzer bir modelin Karşıyaka ve Çiğli bölgelerinde de uygulanabileceğinin öngörüldüğü belirtildi

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kordelion İşletmeleri A.Ş. sosyal belediyecilik anlayışıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını halka kazandırmak amacıyla, arama ruhsatı aldığı bölgede, jeolojik inceleme çalışmaları başlattı. İnceleme çalışmaları doğrultusunda Balçova’nın karşısında Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin güneydoğu bölgesinde yer alan arazi üzerinde, Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesi tarafından “2500 metrelik derinlikte yansımalı sismik araştırma” yapıldı. Bu bölgenin tüm fayları ve jeolojik tabaka sınırları tespit edildi, bir anlamda tomografisi çekildi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde bölgede kuyu açılması halinde jeotermal kaynaklara ulaşılabileceği tespit edildi. Tespiti yapılan iki nokta da jeotermal kuyularının bin metre derinlikte olduğu, kuyu alanlarının Ramsar Sözleşmesi ile korunan sulak alan sınırına 260 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Bu sonuçlardan yola çıkılarak bölgedeki jeotermal kaynağın değerlendirmesi adına “Mavişehir Jeotermal Projesi” çalışması başlatıldı.

Sondaj çalışmalarında 25 cm çapında delme işlemi yapılacak, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulan ÇED dosyasında yer alan çevre kriterlerine uyulacak ve çalışmalar sırasında çevreye herhangi bir zarar verilmeyecektir. 1996 yılından bu yana jeotermal enerji ile ısıtılan Balçova’daki sistemin benzeri Karşıyaka’da uygulanacaktır. Kuyulardan alınan suyun ısısı sistem içinde düştükten sonra tekrar diğer kuyu ile re-enjekte edilecektir. Bu şekilde üretilen jeotermal suyun hava ve çevre ile hiçbir teması olmayacaktır ve kuyular hacimce çok az bir yer kaplayacaktır.

Mavişehir Jeotermal Projesi; jeotermal kaynakların ekonomiye ve kamuya kazandırılması adına konutlara kamu desteği olarak mevcut yakıt maliyetinden çok daha uygun maliyetli ısınma ve sıcak su kullanım imkanı sunmayı hedeflemektedir. Bu proje ile Balçova ve Narlıdere’deki jeotermal kaynak kullanımına yönelik uygulamaların bir benzeri de Karşıyaka ve Çiğli bölgelerinde hayata geçirilmiş olacak. Sera gazlarının azaltılmasına yönelik birçok çalışma yapan Karşıyaka Belediyesi, jeotermal projesi ile birlikte; Karşıyaka’nın hava kirliliğini de bir nebze olsun azaltacak. Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz v.b.) tüketimi olmadığı için bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez. Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbon monoksit, azot dioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Bu sayede atmosfere kükürt dioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer şekilde havaya kirlilik vermektedir.

“JEOTERMAL İLE BÖLGESEL ISITMA YAPMAK İÇİN KOLLARI SIVADIK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını bir nebze azaltmak ve Karşıyaka'mızın bir bölümüne jeotermal enerji ile bölgesel ısıtmayı gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Bizim burada dikkat ettiğimiz ilk nokta Kuş Cenneti'ndeki yaşayan kuşların hiçbir şekilde etkilenmemesi. İkinci konu ise böylesi büyük bir değerin sosyal belediyecilik anlayışıyla gün yüzüne çıkartılıp kamu yararına sunulmasıdır. Jeotermali biz iki amaçla kullanacağız. Öncelikli hedefimiz bölgesel ısıtmadır. İkinci hedef ise benim çok önem verdiğim sağlık amaçlı termal kullanımdır. Bu sayede birçok insanımız termal mineralli sular ile şifa bulabilecektir.”dedi.

“KAMU YARARINA KULLANILMAMASI ÇOK ÜZÜCÜ OLURDU”

Karşıyaka Belediyesi İştiraki Kordelion A.Ş. yetkilisi "Avrupa ülkelerinde jeotermali bulmak için 5000-6000 metre sondaj yapılırken Karşıyaka'da bu kaynağı bin metre civarında bulunması çok büyük şans. İlçemize bahşedilen bu kaynağın kamu yararına yönelik kullanılmaması bizim için çok üzücü olurdu. Biz de Jeotermal arama ruhsatını aldığımız Haziran 2020 tarihinden itibaren hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Sismik çalışmalar sonucunda Balçova'dan körfezi geçerek Karşıyaka’ya uzanan gömülü fayları sismik çalışma ile belirleyerek iki adet sondaj yerini tespit ettik. Açılacak ilk kuyu sıcak su elde etmek amacıyla olacak, ikinci kuyu ise jeotermal suyun kullanılmasından sonra geri basma yani re-enjeksiyon kuyusu olacaktır."dedi.