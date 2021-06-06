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Karşıyaka'ya 'Macera Park' geliyor

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençleri hem sporla hem de eğlenceyle buluşturacak ‘Macera Parkı’ projesinde son aşamaya geldi

Karşıyaka'ya 'Macera Park' geliyor
06 Haziran 2021 Pazar 13:35

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençleri hem sporla hem de eğlenceyle buluşturacak ‘Macera Parkı’ projesinde son aşamaya geldi. Yalı Mahallesi 6496 Sokak’ta, 2 bin 700 metrekare arazi üzerine kurulan park, kısa süre içince hizmete açılacak. 

Alan içerisinde; 65 metrelik zipline, kader atlayışı kulesi, gençler ve çocuklara yönelik iki farklı tırmanma duvarı ile iki ayrı yükseklikte ip parkuru olacak. İp parkurunda toplam 9 oyun grubu yer alacak. Küçük yaş grubuna hitap edecek olan ilk kat ip parkurunda kum torbaları, tüp geçit, sandık köprü ve lastik köprü oyunları bulunacak. Gençlere yönelik ikinci kat ip parkurunda ise geometrik şekil, hamak köprü, ayak izi adımlama, sallanan lastik, komando köprüsü olacak. Ayrıca kullanıcılar ve çevre sakinleri için park içerisinde tuvalet ve çay ocağı da yer alacak. 

ŞEHİR İÇİNDE MACERA

Karşıyaka’yı çok keyifli ve farklı bir parka kavuşturacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Klasik oyun aletlerinden sıkılan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu farklılığı, Macera Parkı ile şehir içerisinde yaşatacağız. Rahatça, özgürce, en güvenli şekilde hareket edebilecekleri, heyecan yaşayıp keyifli saatler geçirebilecekleri bir park olacak. Kısa süre içerisinde yapımını tamamlayıp açılışını yapacağız. Her şey çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğu için” dedi.


 

Etiketler; #karşıyaka #macera park #izmir
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