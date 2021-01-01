Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda ”2020’den 2021’e Karşıyaka”yı anlattı.

Haluk Işık’ın sorularını yanıtlayan Başkan Tugay; geride kalan yılda tüm zorluklara karşın iyi bir sınav verdiklerini, önümüzdeki senede de proje ve yatırımlarına yoğun şekilde devam edeceklerini söyledi. Çöp toplama sisteminden sosyal destek faaliyetlerine, geri dönüşümden kültür ve sanat etkinliklerine kadar her alandaki hizmetlerini ve geleceğe yönelik hedeflerini aktaran Tugay, bir hekim başkan olarak ‘Sağlıklı Karşıyaka’ yolunda önemli çalışmaları bir bir hayata geçirmek istediğini de vurguladı. Ayrıca Tugay, Edip Cansever’in ‘Umuş’ adlı şiirini okuyarak, 2021 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Bize düşeni yaptık

Pandemi nedeniyle 2020 yılında önceliklerini değiştirmek durumunda kaldıklarını anlatan Başkan Cemil Tugay “Bu yıl zor şartlara, sorunlu durumlara rağmen birçok büyük sorunu çözmek için önemli adımlar attık. Eksiklerimiz mutlaka olmuştur ama her türlü zorlukta üzerimize düşeni yaptık. Belediye olarak çok iyi çalıştık. Bu anlamda notumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Yurttaşlarımızın, Karşıyakalıların da bunun farkında olduğuna inanıyorum” dedi.

Başkan Tugay, sağlık hizmetlerinde de önemli hedefleri olduğunu, pandemi sonrasında bunları hızla hayata geçireceklerini belirterek “Hekim kimliğimi özel projelerle kentim için kullanmak istiyorum. Beslenmeden kansere, şeker gibi kronik hastalıklara kadar pek çok konuda çalışmalar yapmayı planlıyorum. ‘Sağlıklı Karşıyaka’ hedefiyle insanlarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için bir dizi önlem almak, taramalar yapmak, bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştirmek gibi düşüncelerim var. Pandemi döneminde olduğumuz için bunlara öncelik veremiyoruz ama hepsiyle ilgili yavaş yavaş harekete geçeceğiz. ” dedi.