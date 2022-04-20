Karşıyaka’da 23 Nisan coşkusu başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Karşıyaka'da başladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “30. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Festivali” coşkulu bir kortejle başladı. Karşıyaka Kaymakamlığı önünde dün saat 17.00’da toplanmaya başlayan vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Korteje; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Serdar Koç, Meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, ilk ve ortaokul öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Konuk çocuklar kendi ülke bayrakları ve yöresel kıyafetleriyle kortejde yerini aldı. Gruplar, kortej güzergahındaki Karşıyaka Çarşı Hergele Meydanı’nda renkli gösteriler sundu. Gösterilerde Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Belediye Bandosu da yer aldı. Vatandaşlar çocukları coşkuyla alkışlayarak, 23 Nisan heyecanına ortak oldu. Kortej, gösterilerin bitiminden sonra Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nda son buldu.

AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nda düzenlenen açılış töreni de Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın çelenk sunumu ile başladı. Ardından bir konuşma yapan Mustafa Reşit Paşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Almir Bahar; ”Böyle bir günü tüm dünya çocuklarına hediye ettiği için Atatürk’e teşekkür ediyoruz. Biz çocuklar geleceğin büyükleriyiz. Bizler büyüyünce çocuklara yaşayacakları güzel bir dünya bırakacağız. Yaşasın 23 Nisan” dedi. 4. sınıf öğrencisi Azra Derin Özçiftçi de konuşmayı İngilizce olarak okudu.

“EVİNİZE, KARDEŞLERİNİZE, KARŞIYAKA’YA HOŞ GELDİNİZ”

Açılış töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, demokratik ve laik değerlerinin aydınlık kenti Karşıyaka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, hiç değişmeyen ve değişmeyecek olan coşkusuyla, umutlarıyla, inanç ve kararlılığıyla kutluyor. Karşıyaka’mız bu güzel ve onurlu bayramı, 30 yıldır “Uluslararası Çocuk Festivali” adı altında, barış ve kardeşlik şenliğine dönüştürerek kutluyor, yaşıyor ve yaşatıyor. Bu yıl da 19-24 Nisan tarihleri arasında, dost ve kardeş ülkelerimiz Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Sırbistan, KKTC ve Kuzey Makedonya’dan gelen 103 çocuğumuz, Karşıyakalı kardeşleriyle, adına yeryüzü dediğimiz olağanüstü bahçenin çiçekleri olarak, dünyaya barışın, kardeşliğin, neşenin, dayanışmanın ne olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Saygıdeğer delegasyona ve çocuklarımıza teşekkür ediyor, Karşıyaka’nın geleneksel konukseverliği içinde güzel günler geçirmelerini diliyorum. Evinize, kardeşlerinize, Karşıyaka’ya hoş geldiniz.”

“KURTULUŞU VE KURULUŞU BAŞARAN GÜZEL İNSANLARIN ÇOCUKLARIYIZ”

Çocukların dünyaya umut verdiğini dile getiren Başkan Tugay, şöyle devam etti: “Bugün dünya savaş, çevre ve iklim krizi, yoksulluk ve yoksunluk gibi insanlığa hiç yakışmayan olumsuzluklara direnmeye çalışıyor. İnanıyor ve biliyorum ki, böylesine çocukları olan yeryüzü, daha yaşanır bir dünya ve daha güzel bir yaşam düşlerini mutlaka başaracak. Biz bu idealle yola çıkıp, kurtuluşu ve kuruluşu başaran güzel insanların çocuklarıyız. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük atalarımızı, dünyanın her yerinde ve aynı inançla insanlığı onurlandıran güzel insanları minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Güzel İzmir’imizin kurtuluş günü olan 9 Eylül’ün 100. Yılını yaşarken, gözbebeğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yılını kutlamaya hazırlanırken, gücümüzü ve cesaretimizi o güzel insanlardan, umudumuzu ve coşkumuzu çocuklarımızdan, onlara karşı sorumluluklarımızdan alıyoruz. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözünü her alanda kanıtlayan Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri, bugün ve daima yolumuzu aydınlatıyor, aydınlatacak. Şöyle diyor Büyük Önderimiz: ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.’ Hiç kuşkusuz Başöğretmenimiz, bu sözleri yalnızca bu ülkenin çocukları için değil, yeryüzünün bütün çocukları için söylemiştir ve o çocukların temsilcilerini Karşıyaka’da görmenin onuru ve sevinci içindeyim.”

ÇOCUK KENTİ KARŞIYAKA

Karşıyaka’nın ‘Çocuk Kenti’ olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Tugay “Bu niteliğimizi doyasıya yaşayacağınızdan emin olunuz. Ailelerinize, başta öğretmenleriniz olmak üzere yetişmenize emek veren herkese, Karşıyaka’dan selamlarımızı, sevgilerimizi, iyi dileklerimizi sunuyorum. Sizin gibi harika çocuklar yetiştirdikleri için, minnetle teşekkür ediyorum. Şimdi sıra seslerinizle, yeteneklerinizle, hepsinden önemlisi pırıl pırıl yüreklerinizle Karşıyaka’ya sevinçler yaşatmaya geldi. Hepinizi şimdiden alkışlıyor, coşkuyla kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Karşıyaka’dasınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun! Yaşasın çocuklar, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Sırbistan, KKTC, Kuzey Makedonya ve yaşasın yeryüzü bahçesinin tüm güzellikleri!” dedi.