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Karşıyaka’da ‘Alzheimer Merkezi’ yükseliyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçtiğimiz Eylül ayı sonunda inşaatına başlanan Alzheimer Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin yapım çalışmaları hızla devam ediyor

Karşıyaka’da ‘Alzheimer Merkezi’ yükseliyor
09 Kasım 2021 Salı 12:07

Önemli oranda ileri yaş nüfusun yaşamını sürdürdüğü Karşıyaka’da büyük bir ihtiyaca yanıt verecek olan merkez, Bahriye Üçok Mahallesi’nde inşa ediliyor. 5 katlı olarak tasarlanan bina, 650 metrekarelik kullanım alanıyla hastalara ve yakınlarına hizmet verecek. Gündüz bakım evi olarak planlanan merkezde hastaların sosyalleşmesi için rehabilitasyon yapılacak ve yakınları için de eğitimler gerçekleştirilecek. Alzheimer Merkezi’nin yapımına belediye imkanlarıyla başlanırken, inşaata katkı koymak isteyenler için bağış hesabı da açıldı.  

HIZLA DEVAM EDECEK

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri “Merkez inşaatında en zor aşamayı tamamladık. Bundan sonra da çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da “İlçemizin önemli bir ihtiyacını daha gidermek için yola çıktık. Alzheimer sadece hastalığa yakalananları değil yakınlarını da olumsuz etkileyen bir hastalık. Bu hastalığa yakalananların toplumla bağını koparmamak adına bu merkez önemli bir rol oynayacak” diye konuştu.

Etiketler; #karşıyaka #alzheimer merkezi
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