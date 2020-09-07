Karşıyaka’da aşure bereketi

Karşıyaka Belediyesi’nin geleneksel Aşure Günü buluşması, dün kentin üç ayrı noktasında gerçekleştirildi. Cumhuriyet, Zübeyde Hanım ve Bahçelievler Mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde, dualarla aşure kazanları karıldı; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi

Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen buluşmalara Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kars¸ıyaka Mu¨ftu¨sü I·sa Gu¨rler; Yamanlar Cemevi, Zu¨beyde Hanım Alevi Ku¨ltu¨ru¨nu¨ Yas¸atma Dernegˆi, Alevi Vakıflar Federasyonu, Cem Vakfı I·zmir Merkez Şubesi, Esder-Aksev Vakfı, C¸orum Dernekleri Federasyonu yo¨netici ve temsilcileri; Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca, Cem Vakfı I·zmir Merkez S¸ube’nin Bahc¸elievler’deki yeni merkezinin açılışı da yapıldı.

Yaşasın kardeşliğimiz

Tüm katılımcılara teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Aşure, inancın paylaşma erdemiyle güzelleşmesidir. İnancın, aslında neye yaradığının en güzel kanıtıdır. Rengi, kokusu, tadı ne olursa olsun, her şeyin bir arada olmasıyla bu dünyanın daha güzel olacağının ispatıdır. Paylaşımdır, bölüşmektir, benim tattığım senindir, çünkü o hayatın ta kendisidir, haydi şimdi tüm insanlık yaşasın demektir. Aşure, “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım” demenin, ocakta pişmiş halidir. Karanlığa, yobazlığa, cehalete, yalnızlığa mahkûm olmaya ne gerek, gel güzel günleri ağız tadıyla birlikte yaratalım çağrısıdır. “Eline, beline, diline sahip ol” ama haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe diren demenin öteki adıdır. Sabrın, alçak gönüllülüğün, samimiyetin, “yârin yanağından başka her yerde hep beraber” demenin anlatımıdır. Koşullar ne olursa olsun, sıkıntılar ne kadar üstümüze gelirse gelsin, bu kadim geleneğin bize anlattığı değerlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın barışımız, yaşasın dayanışmamız. Biz kazanacağız, çünkü biz insandan yanayız” diye konuştu.



