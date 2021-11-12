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Karşıyaka’da bu yıl 5 bin can dost kısırlaştırıldı

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2020 yılında toplam 4 bin kedi ve köpeği kısırlaştıran ekipler, bu yılın ilk 10 ayında ise 5 bin rakamını aştı

Karşıyaka’da bu yıl 5 bin can dost kısırlaştırıldı
12 Kasım 2021 Cuma 11:14

Sene sonuna kadar en az bin 500 hayvana daha kısırlaştırma işlemi uygulamayı hedefleyen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın 5 günü Tay Park’taki klinikte çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler ya da gönüllü hayvanseverler tarafından sokaklardan alınarak kliniğe götürülen hayvanlar, kısırlaştırma işlemi ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yapmış olduğu bu yoğun çalışmalarla İzmir’deki ilçe belediyeleri arasında en fazla kısırlaştırma işlemi uygulayan ekip konumunda bulunuyor.

ARALIKSIZ HİZMET

Sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, “Hayvan popülasyonlarının dengede tutulabilmesi can dostlarımızın kontrollü şekilde üremesi ve hastalıklardan korunmaları çok önemli. Bu kapsamda kısırlaştırma uygulamalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Gönüllü hayvanseverler ve yerel hayvan koruma görevlileri ile birlikte eş güdümlü olarak bu çalışmaları yönetiyoruz. Köpeklerde popülasyon daha az olduğu için tespitlerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz ancak kedilerin sayısının aşırı derece arttığı bölgelerde her hafta salı ve perşembe günleri düzenli şekilde sokak çalışması yapıyoruz. Sokaklardan alınan can dostlarımızı kısırlaştırıp bakımlarını tamamladıktan sonra tekrar yaşadıkları yere bırakıyoruz. Kısırlaştırma, bir hayvanın kontrollü üremesi ve hastalıklardan korunması için uygulanması gereken bir yöntem. Kısırlaştırılan kedi ve köpekler, pek çok hastalıktan da korunmuş oluyor. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak, her yıl genel anlamda ortalama 30 bin can dostumuza hizmet veriyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlarımız için beslenme odakları ve kedi evleri kurmaya da devam ediyoruz. Can dostlar için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Etiketler; #karşıyaka #hayvan kısırlaştırma
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