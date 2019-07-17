Karşıyaka’da ‘dayanışma’ ziyaretleri

Göreve geldiği günden bu yana farklı ilçe ve şehirlerin yerel yöneticileri ile dayanışma buluşmalarını sürdüren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu kez de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile Karşıyaka’da 2004-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cevat Durak’ı konuk etti.

Karşıyaka’da ‘dayanışma’ ziyaretleri
17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22

Güne Ali Engin’in ziyareti ile başlayan Cemil Tugay, 5 yıl boyunca tüm belediye başkanları ile dayanışma içinde çalışarak, hem İzmir’e hem de ilçelerine önemli hizmetler kazandırmak istediklerini vurguladı. Projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunan başkanlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Engin’in ardından, Karşıyaka Eski Belediye Başkanı Cevat Durak da Başkan Tugay’a nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

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