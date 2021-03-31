Karşıyaka’da ‘eczane destek personeli’ yetişiyor

Karşıyaka Belediyesi'nin İzmir Eczacılar Odası iş birliğiyle istihdam desteği amacıyla düzenlediği “Eczane Destek Personeli” eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Belediye binasında sembolik olarak 5 kursiyere Oda Başkanı Tuncay Sayılkan ile sertifikalarını takdim eden Başkan Cemil Tugay, “Eczaneler şifa dağıtan önemli yerlerdir. Umarım kısa sürede görev alacağınız eczanelerinizde başarılı işler yaparsınız” dedi

Karşıyaka Belediyesi tarafından, istihdama katkı sağlamak ve eczanelerin nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla İzmir Eczacılar Odası ile iş birliğinde imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen ‘Eczane Destek Personeli Eğitimleri sona erdi. Eğitim programı kapsamında Karşıyaka Belediyesi’ne başvuruda bulunan toplamda 100 kursiyere yönelik 10 saatlik online eğitim gerçekleştirildi. Genel eczane hizmetleri, hasta ilişkileri, ilaç alım ve satım ile düzenleme işlerinin kurs programına alındığı eğitimi eczacı Neslihan Gökhan ve Hakan Şimşek verdi. Covid-19 küresel salgını nedeniyle eczane pratiği yapılamadı.



Kurs programını başarıyla tamamlayan 100 kursiyere, eczacıların işe alımda öncelik tanımasını sağlayacak katılım belgesi takdim edildi. Sembolik olarak 5 kursiyere belgeleri Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan tarafından verildi.



“ŞİFA BULDUĞUMUZ YERLERDİR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay kurs programını başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan katılımcıları tebrik etti. Eczanelerin insan sağlığı açısından önemli yerler olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Gösterdiğiniz çaba ve başarı için her birinize teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca eczaneleri güzel iş yerleri olarak gördüm. Çok sıcak karşılıklı güven temeline oturmuş insan ilişkileri var. İnsanların genellikle güler yüzle çıktıkları iş ortamları. Sağlık alanındaki hizmetler üzüntü ile karışıktır ama eczaneler ilacı ve şifayı bulduğumuz yerdir. Projede emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılı olan arkadaşlarımızı tebrik ederim” şeklinde konuştu.



“ÖNEMLİ BİR PROJEYE İMZA ATTIK”

Projenin istihdam yaratma ve eczanelerdeki nitelikli eleman eksikliğinin giderilmesini sağlamak adına çok önemli olduğunu belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan konuşmasında şunları kaydetti: “Karşıyaka Belediye Başkanı’mız Cemil Tugay hekim kimliği ile projemizi duyar duymaz sahip çıktı. Belediyeler sadece asfalt döküp, çöp toplayan kurumlar değil. Özellikle İzmir'de sosyal belediyecilik anlayışının yaşandığı bir dönem. Burada, bu kentin çocuklarına iş imkanı yaratmak, onlara meslek edindirmek ile ilgili yol açmak önemliydi. Amacımız eczanelerdeki nitelikli eleman eksiğini gidermek hem de İzmir’in gençlerine iş imkanı yaratabilmekti. Başkanımız ekibi ile birlikte çok destek verdi, çok teşekkür ederiz.”