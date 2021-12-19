Karşıyaka’da oryantiring heyecanı 

Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen, ülkemizin çeşitli illerinden gelen 1499 sporcunun katıldığı Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışmaları’nın ilk günü heyecan dolu dakikalara sahne oldu

3 etap halinde koşulan yarışa, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden ve ulusal nitelikte olsa da yurt dışından sporcular katıldı. Yaşları 10 ila 70 arasında değişen 1499 sporcu toplam 36 yaş kategorisine ayrıldı ve her kategori kendi yaş düzeyinde hazırlanan rotada seyretti. Etkinliğin ilk yarışması Zübeyde Hanım Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yarışma Şehit Ahmet Oruçoğlu Ortaokulu’ndan start aldı, sporcular alana yerleştirilen hedefleri harita ve pusula yardımıyla en hızlı şekilde bulmak için mücadele verdi.

Yarışmanın ardından hedefleri en hızlı şekilde bulan ve kendi kategorisinde ilk üçe giren katılımcılar için 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Törene Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr.. Tekin Çolakoğlu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Ahmet Diker ve Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan ile federasyon yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

“KARŞIYAKA’YI ÇOK SEVDİK”

Törende konuşan Türkiye Oryantiring Federasyon Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, “Karşıyaka’yı çok sevdik, 35 buçuğu çok sevdik, sık sık sizi ziyaret edeceğimizden emin olabilirsiniz. 1499 sporcumuzun start aldığı bu organizasyonda emeği geçenlere, bize ev sahipliği yapan Karşıyaka’ya ve Karşıyaka Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GURUR DUYUYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Ahmet Diker ise “Çağdaş, laik, demokrat, Atatürkçü sporcu kardeşlerim Karşıyaka’ya hoş geldiniz, bizlere onur ve şeref verdiniz. Sizleri Atatürk’ün kenti Karşıyaka’da ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay çok arzu etmesine rağmen katılamadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sporcular için söylediği en büyük sözü ‘Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü Karşıkaya’da söylemiştir.

Bu Karşıyakalılar için büyük bir onurdur. Yarışmada hepiniz birincisiniz. Böyle güzel bir organizasyonu Karşıkayamıza getiren federasyon yetkililerine, belediye başkan yardımcıma ve spor müdürüme teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Ayrıca Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından gösterdikleri çaba ve spora olan katkıları sebebiyle; İzmir Gençlik ve spor İl Müdürü Murat Eskici’ye, Karşıyaka Belediye Başkanı adına Başkan Vekili Ahmet Diker’e, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan’a, Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin’e, Karşıyaka İlçe Spor Müdürü Musa Yelek’e, TOF Yönetim Kurulu Üyesi Suray Duran ve Yakamoz Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nuran Demirer’e plaket verildi.

ÖZEL GECE YARIŞI

Yarışmanın 1. gün 2. yarışı Bostanlı’daki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda gece oryantiringi etabında heyecanlı mücadele ile devam etti. Ardından Şehit Diplomatlar Anıtı’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Bugün gerçekleştirilen etkinliğin ikinci günde ise, Türk Birliği İlkokulu’dan start alan yarışmacılar Karşıyaka Çarşı içerisine yerleştirilen hedefleri bulmak için mücadele ediyor. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda son bulacak yarışmanın ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.