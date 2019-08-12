Karşıyaka’da park hamlesi

Karşıyaka Belediyesi, daha sağlıklı ve çağdaş ortak yaşam alanları yaratmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Son 4 ayda ilçe genelindeki 20 parkta tamirat ve bakım uygulamaları yapıldı. Ayrıca bir yeni park alanı oluşturuldu ve mevcut bir parkta da kapsamlı revizyon çalışması başlatıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Şemikler 6295 Sokak üzerinde oluşturulan yeni parkta yeşil alan düzenlemesi, inşaat işleri ve yağmur suyu kanalı döşeme çalışmaları tamamlandı. Alanın bitkilendirme çalışmalarının da iklim koşulları nedeniyle Ekim ayında gerçekleştirileceği belirtildi.

Meyve bahçesine revizyon

Latife Hanım Mahallesi Coşkun Şahin Sokak’ta yer alan ve Meyve Bahçesi olarak bilinen parkın revizyon çalışmaları da bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Alanda çay evi, mini golf sahası ile seyir terası düzenlemeleri, bitkilendirme ve aydınlatma direği yenileme işlemleri yapılacak. Yepyeni bir görünüme kavuşacak alan, bölge sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak.

Daha yeşil kent

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi, daha yeşil bir kent yaratma hedefiyle Ekim ayında ağaçlandırma hamlesi başlatacak. İlçe genelindeki mevcut parklarda bitkiler ve ağaçlar çoğaltılacak. Uygun olan sokaklara da fidanlar dikilecek, bitkisel yenileme çalışmaları yapılacak.