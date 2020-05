Karşıyaka’da Sanal Market açıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek bir uygulamaya daha imza Karşıyaka Belediyesi, ‘Sanal Market’ projesini hayata geçirdi. Belediye iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde kurulan kentsanalmarket.com adresinde; tek tıkla, kolay, güvenli ve hesaplı alışveriş dönemi başladı.

“Siz evdeyseniz, Kent Sanal Market kapınızda!” sloganıyla kullanıma açılan online alışveriş sitesinden, üye kaydı yapılarak Karşıyaka’nın her yerine sipariş verilebiliyor. Markette; taze sebze ve meyveler, et ve şarküteri ürünleri, bakliyattan peynir türlerine kadar çeşitli gıdalar, içecekler, kozmetik, deterjan ve temizlik gibi pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Piyasadaki tanınmış markaların yanı sıra, kooperatiflerin kaliteli ve doğal ürünleri de markette yer alıyor. Hijyenik ortamlarda özenle hazırlanan paketler, her gün dezenfekte edilen araçlarla müşterilerin kapılarına teslim ediliyor.

Hizmeti evlere taşıdık

Kent Sanal Market ile Karşıyakalılara evlerinden çıkmadan, kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunmayı hedeflediklerini aktaran Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Kent Sanal Market, yurttaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmayı, kaliteli ürünlere hesaplı ve güvenli şekilde erişim imkanı sağlamayı amaçladığımız bir sosyal proje. Özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacağına inanıyoruz. Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda ve Cumhuriyet Mahallesi’nde birer marketimiz var, ancak her mahallede bir market açma şansımız yok. Bu projeyle market hizmetimizi her eve taşımış olduk. Karşıyaka’nın her yerine ulaşacak bir servis ağı kurduk. Ürün çeşitliliğini ilerleyen süreçte daha da artıracağız. Tüm Karşıyakalı yurttaşlarımız, Karşıyaka Belediyesi ve Kent A.Ş. güvencesi altındaki sanal marketimizden rahatlıkla alışveriş yapabilir” dedi.