Karşıyaka’da şölen

Karşıyakalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünü büyük coşku ve heyecanla kutladı. ‘Cumhuriyete Giden Yolda’ başlıklı söyleşi ve Çarşı’daki muhteşem kortejin ardından, günün finali Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası’nın konseri ile yapıldı. Tek ses, tek yürek olan binlerce Karşıyakalı, Ulu Önder Atatürk ve mücadele arkadaşlarını sonsuz sevgi, saygı ve minnetle andı.

Karşıyaka’daki Zafer Bayramı programı, Karşıyaka Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi iş birliğinde, Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet’e Giden Yolda - 30 Ağustos’un Anlamı’ söyleşisi ile başladı. Etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, konuklara büyük zaferi anlattı.

Çarşı kırmızı-beyaz

Karşıyaka Belediyesi tarafından Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri ile birlikte düzenlenen kortej de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Karşıyaka İZBAN önünde bir araya gelen her yaştan binlerce Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, Çarşı içinden geçerek İskele’ye yürüdü. Ellerindeki Türk Bayrakları ile Çarşı’yı kırmızı - beyaza boyayan Karşıyakalılara, Belediye Bandosu eşlik etti. Çevre apartmanlardaki vatandaşlar ve esnaf da alkışlarla büyük coşkuya ortak oldu.

Muhteşem final

Günün finali ise Mavibahçe’de, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası’nın (KODA) 30 Ağustos’a özel konseri ile yapıldı. Şef Rengim Gökmen’in yönettiği konserde İzmir Operası Solisti ve KODA Sanat Danışmanı Teyfik Rodos sahne aldı. Şölen havasında geçen gecede, klasik müzik eserlerinin yanı sıra, hep bir ağızdan zafer türküleri de söylendi.

Minnetle anıyoruz

Zafer Bayramı’nı, Atatürk sevdalılarının kenti Karşıyaka’ya yakışır bir coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “30 Ağustos, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan, ezilenlerin dünyasına esin ve cesaret veren eşsiz bir zaferdir. 97. yılında, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kadınıyla erkeğiyle bu destanı yazan atalarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum” dedi.