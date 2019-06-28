Karşıyaka’dan 6 istifa!

İlçe Başkanı Uğur Yıldırım’ın yönetim kurulunda yer alan ve yardımcı olarak görev yürüten 6 isim 9 maddelik bir metinle istifalarını iletti

Karşıyaka’da Yıldırım’ın 6 yardımcısı resmen istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karşıyaka İlçe Örgütü’nde sular durulmuyor. Önceki gün kamuoyuna yansıyan gelişmelere göre İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve yönetim kurulunun görevden düşmesi için istifalar gerçekleştiği aktarılmıştı. İlçe Başkanı Yıldırım ise ‘Bana ulaşan bir istifa imzası yok’ diyerek net bir açıklamada bulunmuştu.

Yıldırım’ın yönetim kurulunda yer alan ve yardımcı sıfatıyla görev yapan 6 isim istifa kararını açıkladı. 9 maddeden oluşan metinde önemli ifadeler kullanıldı.

Örgütlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Yüksel Çıldır, Bilgi İletişimden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Cem Doğan, Muhtarlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Yiğit Karayılanoğlu, Sosyal Yardım İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Gülseren Köksal, Gençlikten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı İzzet Uğur Zeki, Halkla İlişkilerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Saadet Arslan, Yıldırım ile yollarını resmen ayırdı.

İstifaların devam etmesi ve yarıdan bir fazla sayıya ulaşması halinde Yıldırım ve ilçe yönetim kurulu düşecek.

Hepsini çok seviyorum

İlçe Başkanı Yıldırım istifalar karşısında, “Bugüne kadar yaptıkları hizmetler ve harcadıkları emekleri için hepsine teşekkür ediyorum. CHP çok büyük bir ailedir. Herkes bu ailenin ferdidir. Bizler diğer arkadaşlarımızla kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin en başarılı örgütüyüz. Parti içi demokrasiyi en yoğun yaşatan örgütüz. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsini çok seviyorum” dedi.