Karşıyaka’dan öğrencilere destek

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, bu yaz dördüncü kez ‘Kültürlerarası İletişim ve Eğitim’ organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Karşıyaka’dan öğrencilere destek
12 Temmuz 2019 Cuma 10:40

AIESEC işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, 75 yabancı genç, Karşıyakalı öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu vermek üzere kente geldi.
 
Karşıyaka Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Değişim Platformu AIESEC ortaklığında düzenlenen organizasyon dünya gençlerini  Karşıyaka’da buluşturacak. Bu yaz dördüncüsü düzenlenen kültürlerarası iletişim ve eğitim organizasyonuna, farklı ülkelerden 75 üniversite öğrencisi katıldı. Yabancı gençler, 1 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında, Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi'nde (KARGEM) ortaokul düzeyindeki öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu verecek. Çocukların İngilizce seviyesini artırma amacıyla düzenlenen program kapsamında seviye sınavı düzenlendi.
Sınav sonucuna göre oluşturulan sınıflarda derse başlandı.

Üniversiteli yabancı gençler, kendilerini misafir etmeye gönüllü olan öğrenci aileleri ile birlikte kalacak.  Program sonunda yapılması planlanan 'Ülkeler Panayırı'nda da tüm yabancı öğrenciler kendi yöresel kıyafetlerini giyip yemeklerini ve kültürlerini tanıtacak.

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