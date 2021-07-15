Karşıyakalı çocuklara ücretsiz diş sağlığı taraması 

Karşıyaka Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin zemin katında kurulan ‘Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ bir aylık süreçte 140 çocuğa hizmet verdi. Başkan Tugay, ailelere çağrıda bulunarak “6-12 yaş arası tüm çocuklarımızı ağız ve diş sağlığı taraması için merkezimize bekliyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi’nin sağlık alanında hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, geçtiğimiz aydan bu yana 6-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet veriyor. İlk etapta çocukları ağız ve diş sağlığı taramasından geçirme hedefiyle yola çıkan merkezden bugüne kadar 140 çocuk yararlandı. Muayeneleri yapılan çocuklar, teşhisleri doğrultusunda devlet ya da üniversite hastanelerine yönlendirildi. Merkeze gelen tüm çocuklara fırçalama eğitimi de verildi. Hem çocuklar hem de aileler, ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirildi. İlerleyen süreçte tedavi hizmetlerine de başlanacağı belirtildi.

SAĞLIKLI NESİLLER

Temel hedeflerinin Karşıyaka’da yaşayan 6-12 yaş aralığındaki tüm çocukları ağız ve diş sağlığı taramasından geçirmek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Çocukluk çağında ağız ve diş sağlığı konusundaki bilincin artırılması için çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak kurduğumuz merkezle bunu sağlamayı amaçladık. Merkezimizde taramalar yapılıyor; problemli görülen çocuklara önerilerde bulunuluyor, eğitimler veriliyor, tedavi yönlendirmeleri yapılıyor ve takipleri sağlanıyor. Hedeflediğimiz yaş grubundaki çocukların hepsini ağız ve diş sağlığı taramasından geçirmek istiyoruz. Merkezimizin kapıları 6-12 yaş aralığındaki tüm Karşıyakalı çocuklarımıza açık” diye konuştu.

6 AYDA BİR KONTROL

Karşıyaka Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden görev yapan diş hekimleri Pedodonti Uzmanı Ceren Pamuk ve Handan Arda, tüm çocukların 6 ayda bir ağız ve diş sağlığı taramasından geçmesi gerektiğini belirterek, “İlk daimi dişlerin çıkmaya başladığı 6 yaş çok önemli bir dönem olduğu için bu gruptan başlayarak 12 yaşa kadar olan çocuklarımızı ağız ve diş sağlığı taramasından geçiriyoruz. Doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığı kazanmanın önemine dair farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çocuk gelişiminde diş sağlığına ciddi şekilde özen gösterilmeli. Bir sorun olmasa dahi tüm çocuklarımız 6 ayda bir mutlaka hekim kontrolünden geçirilmeli” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin zemin katında bulunan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne hafta içi mesai saatlerinde 361 51 39 numaralı telefondan ulaşabilir.