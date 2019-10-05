Karşıyakalı kadınlar aikido öğreniyor

Karşıyaka Belediyesi, kadınları ‘Japon disiplin sanatı aikido’ ile tanıştırmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenliyor. ‘Aikido bilmeyen kadın kalmasın’ sloganıyla gerçekleştirilen eğitimlere, hiçbir şart aranmadan, dileyen her kadın katılabiliyor.

Kadınlara yönelik aikido dersleri; Mavişehir’deki Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda, her pazartesi 15.30 - 16.30, her çarşamba 12.00 - 13.00 saatleri arasında yapılıyor. Hem kendini savunmaya hem de ruhsal gelişime yönelik bir öğreti olan aikido ile tanışmak isteyen kadınlar, kursa ilişkin 0549 522 02 27 numaralı telefondan detaylı bilgi alabiliyor.

Savunma sanatı

Kursun eğitmeni olan Japonya Aikikai ve Türkiye Wushu Federasyonu Aikido Resmi Antrenörü Engin Ergin “Aikido, her yaştan kadınların çok rahatlıkla öğrenebildiği bir savunma sanatı. Hayat ve evren ile uyumlu olma yolunda önemli kazanımlar sağlıyor. Kadınlar aikido sayesinde, günümüzde giderek artış gösteren şiddet olayları karşısında da kendilerini koruma becerilerine sahip oluyor. Bu sanatın inceliklerini öğrenmek kadınları kursumuza bekliyoruz” dedi.