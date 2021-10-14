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Karşıyakalı miniklere hayvan sevgisi aşılanıyor

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki anaokullarında minik öğrencilere hayvan sevgisi temalı eğitimler verdi

Karşıyakalı miniklere hayvan sevgisi aşılanıyor
14 Ekim 2021 Perşembe 10:26

4-5 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitimlerde sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği, hayvan hakları ve bakımı gibi konularda bilgiler aktarıldı. Sunum sonunda sürpriz yapan belediye görevlileri, yanlarında getirdikleri yavru kediyi de miniklerle buluşturdu. Çocuklar tek tek veteriner hekimle birlikte kediyi muayene etti, sonra da dokunup sevmenin mutluluğunu yaşadı.

BİLİNÇLİ NESİLLER İÇİN


Gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarıyla çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı amaçladıklarını belirten Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, “Minik çocuklarımıza hayvan sevgisini ve hayvanlara nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor; veteriner hekimin kim olduğunu ve neler yaptığını da aktarmaya çalışıyoruz. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Çocukların hepsi pırıl pırıl, her şeyi öğrenmeye çok açıklar. Bu nedenle küçük yaşta eğitimler vermek, yeni nesilleri hayvan sevgisiyle yetiştirmek çok önemli. Önümüzdeki süreçte çocuklarımıza pandemi koşullarına uygun olacak şekilde barınaklarımızı da gezdireceğiz” dedi.

Etiketler; #karşıyaka belediyesi #hayvan sevgisi
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