Karşıyakalı miniklerin Cumhuriyet coşkusu

Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşlerine bağlı anaokullarında Cumhuriyet Bayramı kutlandı. 5-6 yaş grubu öğrencilerin atölye dersleri esnasında hazırlıklarını gerçekleştirdiği programda; Atatürk ve Cumhuriyet temalı müzikler eşliğinde gösteriler sergilendi

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı anaokullarında çocuklara Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak için kutlama programları hazırlandı. Tüm ana okullarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programlar, okulların kırmızı balonlarla süslenen bahçelerinde gerçekleştirildi. Programda, önce okul öğretmenleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı küçük gösterilere yer verildi. Programda Atatürk ve cumhuriyet Bayramı’nı anlatan müzikler çalındı, şarkılar söylendi. Öğrenciler, derslerde hazırladıkları materyaller ile Atatürk’ün altı ilkesini simgeleyen gösteri gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilerin el baskısı ile yaptıkları, Türk Bayrağı ve Atatürk pankartları tören boyunca sergilendi.

Pandemi gölgesinde az sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen kutlamalara veliler kabul edilmedi. Öğrenci öğretmenlerin maske kullanımına dikkat edilirken, sosyal mesafenin korunmasına da özen gösterildi. Karşıyaka Belediyesi anaokulları genel koordinatörü Deniz Kurt konu ile ilgili şunları kaydetti: “Pandemi sebebiyle derslerimizi kısıtlı sayıdaki öğrencilerimizle atölye çalışması şeklinde gerçekleştiriyorduk. Çocuklarımıza Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılamak; milli bayramlarımızın kültürünü aktarabilmek için kutlama programı hazırladık. Salgın sebebiyle kısıtlı da olsa çocuklarımıza bu heyecanı ve coşkuyu yaşatmak istedik, bunu bir şölen havasında gerçekleştirdik.”