19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü kutlandı. Karşıyaka Belediye Bandosu temsili olarak Çarşı içerisinde mini bir konser verirken, salgın tedbirleri dolayısıyla geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirilemedi

19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü bu yıl pandemi gölgesinde de olsa her zamanki gibi büyük bir gurur ve heyecanla kutlanıyor. Karşıyaka Belediye Bandosu temsili olarak Çarşı içerisinde mini bir konser verirken, salgın tedbirleri dolayısıyla geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirilemedi. Sokaklarda, meydanlarda buluşamayan Karşıyakalılar, bu özel günün coşkusunu sosyal medyaya taşıdı.

Tugay’dan paylaşım

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da sosyal medya hesaplarından, “Yaşam biçimi, düşünce yapısı, özgürlüğü ve özgünlüğü ile insan mozaiğinin en güzel resmedildiği kenttir Karşıyaka. 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü kutlu olsun!” mesajı ile birlikte, 19 Aralık’a özel olarak hazırlanan bir video paylaştı. Çalışmalarına günler öncesinden başlanan video için Karşıyaka Belediyesi’nin halk oyunları eğitmenleri ilçenin farklı noktalarında Karşıyaka Zeybeği oynadı. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Ahmet Diker’in yaptığı videonun müziği de Ege Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Görevlisi Tarkan Erkan'ın katkılarıyla hazırlandı. Karşıyaka’nın güzelliklerini, ruhunu ve kimliğini yansıtan görüntüler; Haluk Işık’ın yazdığı ve Yüksel Ünal’ın seslendirdiği şiirle taçlandırıldı. Anlamlı video kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı ve büyük beğeni aldı.



