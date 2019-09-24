Karşıyaka’nın asırlık çınarı vefat etti

Karşıyaka’nın simge isimlerinden olan tanınmış matematik öğretmeni Hasan Tahsin Abakan, 100 yaşında vefat etti.

Hayat hikayesi, geçtiğimiz yıllarda “Makedonya’dan esen imbat” ismiyle Yazar Yücel İzmirli tarafından kitaplaştırılan Abakan’ın ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı. Hayatını Urla Zeytinalanı’ndaki evinde yaşa bağlı nedenlerle kaybettiği belirtilen Abakan’ın Perşembe ya da Cuma günü son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Pek çok akademisyen ve tanınmış İzmirlinin öğretmeni olan Abakan, 1938 yılında o dönem İzmir Erkek Lisesi olarak eğitim veren Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 1938 yılından 1974 yılına kadar Karşıyaka Lisesi’nde Müdür Baş Yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yaptı. Birkaç sene önce oğlunu kaybeden Abakan, geçen yıla kadar matematik problemleri çözmeyi sürdürüyordu. Abakan’ın ismi geçtiğimiz yıllarda Karşıyaka’da bir sokağa verilmişti.