Kart eşleştirmede son tarih 11 Ocak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince başlatılan HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme işleminin süresini 11 Ocak’a kadar uzattı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de valiliğin resmi internet sitesinden belirlenen tarihe kadar HES Kodu tanımlaması yapılmayan kartların toplu ulaşıma kapatılabileceği uyarısını yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge uyarınca, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartlara kişisel HES kodlarının tanımlanması işlemleri sürüyor. İzmir’de HES kodları ile hamiline İzmirim Kartlarını eşleştirme işlemi 30 Ekim’de başladı. İlk etapta 15 Kasım’a kadar tanınan süre, önce 30 Kasım’a, ardından da 20 Aralık’a uzatıldı. Aradan geçen yaklaşık 1.5 aylık sürede, yapılan tüm duyurulara rağmen, aktif kullanılan hamiline İzmirim Kartların yalnızca yüzde 24’üne HES Kodu tanımlaması yapıldı. Sürenin son kez uzatılmasına karar verildi ve son tarih olarak “11 Ocak” belirlendi.

Vali Köşger’den net mesaj

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger valiliğin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, İzmirim Kart-HES Kodu eşleştirmesinin, Koronavirüs’ün toplu ulaşım kaynaklı yayılımını engellemek açısından önemli olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: “İzmir’de eşleştirme işlemin yürütücülüğünü, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü yapıyor. Halen aktif olarak kullanılan hamiline (fotoğrafsız) İzmirim Kartların, ancak dörte birine kişisel HES Kodu tanımlamasının yapıldığı bildirilmiştir. Tanımlamaları yapılmayan kartlar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla toplu ulaşıma 11 Ocak 2021 tarihinde kapatılacaktır. Kıymetli İzmirli hemşerilerime, mağduriyet yaşamamaları için bu tarihe kadar HES kodlarını, kullandıkları İzmirim Kartlara bir an önce tanımlamaları çağrısında bulunuyorum.”