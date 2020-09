Kasaplar Meydanı’na bereket geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için altıncı şubesini Buca Kasaplar Meydanı’nda açtığı Halkın Bakkalı yoğun ilgi görüyor. Aynı meydanda kurulan Buca Köyleri Üretici Satış Alanı ise her perşembe Bucalıları aracısız üreticiyle buluşturuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla hayata geçirdiği Halkın Bakkalı, kentin farklı noktalarında İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor. İlki Kemeraltı’nda açılan, kısa sürede Konak Gültepe, Bayraklı Özkanlar, Karşıyaka Girne ve Menemen Ulukent’e ulaşan Halkın Bakkalı altıncı şubesini Buca Kasaplar Meydanı’nda açtı. Meydanda her perşembe kurulan Buca Köyleri Üretici Satış Alanı’nda toplamda 60 tezgahta doğal ürünler Bucalı yurttaşlarla buluşuyor. Belenbaşı, Karacaağaç, Doğancılar, Kırklar köylerinden çoğu kadın 63 üretici ile Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Buca Kadın Üretici Kooperatifi’nin üyelerinin bulunduğu pazar, üretici ve tüketiciyi aracısız bir araya getiriyor.

Halkın Bakkalı bir köprü

Halkın Bakkalı’nın bugüne kadar birbiri arasına duvar örülmüş, şehirlerdeki milyonlarca yurttaş ile alın teriyle ekmeğini kazanan üreticiler arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyen Başkan Tunç Soyer, bu köprüyü daha da güçlendirmeye devam edeceklerini, projenin tüm Türkiye’ye yayılması için çalışacaklarını söyledi. Başkan Soyer yerli tohuma sahip çıkmak, üretilen ürünü işlemek ve katma değerini yükseltmek, üreticilerin kooperatif veya birlikler çatısı altında örgütlenmesini sağlamak, ürünleri tüm Türkiye ve dünyaya pazarlamak üzerine kurulu bir tarım stratejisi benimsediklerini vurgulayarak Halkın Bakkalı ve üretici pazarlarının bu stratejinin sonucu olarak doğduğunu belirtti.

Halkın Bakkalı ve üretici pazarından alışveriş yapan Bucalılar da memnun. 73 yaşındaki Hüseyin Dudak “Buradan aldığımız ürün garantili; çürük, rutubetli, ekşi değil. Doğma büyüme Bucalıyız. Buradaki üretici pazarından da yerli ürün alıyoruz. Zaten hepsi Buca’nın köylerinin üreticileri, tanıyoruz” diye konuştu.

Halkın Bakkalı nedir?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Halkın Bakkalı, kooperatiflerin ürünlerini pazarlayabilmesi, tüketicilerin de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini amaçlıyor. Böylece hem küçük üreticinin desteklenmesi hem de yurttaşın korunması hedefleniyor. İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden üretici kooperatiflerinin ürünleri aracısız olarak Halkın Bakkalı’nda satışa sunuluyor. Halkın Bakkalı şubelerinde meyve sebze, et, süt ürünleri, çeşitli kahvaltılıklar, bakliyat, zeytinyağı, baharat ve hijyen malzemeleri gibi ürün gruplarından 400 farklı ürün bulunuyor. Ürün çeşitliliği, ülke genelinde kooperatiflerden temin edilen ürünlerle her geçen gün artıyor.