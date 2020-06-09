Kasımpaşa Üst Geçidi açıldı

İzmir’de Menemen Belediyesi tarafından yapılan Kasımpaşa Üst Geçidi’nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da katıldı. Özuslu “Cumhuriyet idealleri ile dopdolu olan insanlar, pandemi sürecinde de kimsesizlerin kimsesi oldular” dedi

Menemen Belediyesi, Kasımpaşa Mahallesi’ni Menemen merkeze bağlayan üst geçidin yerine daha modern yeni bir üst geçit inşa etti. Çağın şartlarına uygun olarak yapılan üst geçit CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kamil Okyay Sındır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ilçe belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yurttaşların katıldığı törenle hizmete alındı.

Anka Kuşu gibi

Törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tüm ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Aksoy, göreve geldikten sonraki çalışmalar hakkında bilgi vererek “Bizler yıkık bir belediyeden, iş yapan bir belediyeye geçiş yaptık. İşte bugün bu projeler Menemen Belediyesi tarafından yapılmakta. Menemen Belediyesi o kadar güçlü bir belediyedir ki, o yıkık belediyedenbir Anka Kuşu gibi kendi küllerinden yeniden doğmasını bildi. Biz iş yapmakla yükümlüyüz. Bu yüzden seçildik ve iş yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Zor birkaç ay geçirdik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını hakkında konuştu. Özuslu şunları söyledi: “Zor birkaç ay geçirdik. Belki daha zor günler geçireceğiz. Türkiye’nin her yerinde ve dünyada insanlar çeşitli tedbirlerle başka bir hayat yaşamaya başladılar. Ama burada CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tunç Soyer ve CHP’li ilçe belediye başkanları, sokaktaydılar. Kimsesizlerin kimsesi oldular. Peki neden oldular? Neydi Cumhuriyet? Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaktı. İşte o Cumhuriyet idealleri ile dopdolu olan insanlar, pandemi sürecinde de kimsesizlerin kimsesi oldular. CHP’li belediye başkanları ve CHP’liler yandaşlık yapmadılar. Artık halkçı belediyecilik bir kez yürüdü ve yoluna devam edecek” dedi. Konuşmaların ardından üst geçidin açılışı yapıldı. Özuslu, daha sonra Menemen Belediyesi'nce Seyrek’te yapılan hayvan barınağı ve Mermerli Mahallesi’nde yapımı süren üretici pazarı inşaatını inceledi. Eski üst geçit 1970’li yıllarda dönemin İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından Konak Meydanı’nda yaptırılmış ve 1993’te meydanın yeniden düzenlenmesinden dolayı sökülerek Menemen’e gönderilmişti.