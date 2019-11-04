Katar polisi'ne Bora-12 ile atış kursu

Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, Katarlı 15 özel harekat polisine "Bora-12 Temel Keskin Nişancı" kursu verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik grup, iki hafta boyunca alanında uzman eğitmenlerden, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasında üretilen ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile eğitim aldı. Silahlar ve Atış Konular Kurul Başkanı Jandarma Yarbay Uğur Efe, kursla ilgili yaptığı açıklamada, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında keskin nişancı kursu kapsamında iki hafta süreyle kursiyerlere eğitim verildiğini aktardı. Kursiyerlerden memnun olduklarını, çalışmaların verimli geçtiğini belirten Efe, "Kurs süresi boyunca dost ülke Katarlı polislere temel keskin nişancılık esasları, ölçü birimleri, atış psikolojisi yöntemleri, temel balistik esaslar, mühimmat bilgisi, atış sonrası gözetleme, gizlenme, kamuflaj, keşif, meskun mahalde keskin nişancılık eğitimleri verdik." diye konuştu.

Gayet başarılı bir silah

Katarlı Özel Harekat Polisi Hamed Abdullah ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirerek, bundan dolayı Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade eden Abdullah, şöyle konuştu: "Kurs oldukça faydalı geçti. Hocalarımız bu konuda oldukça profesyoneller, alanlarında en iyisi diyebiliriz. Bu yüzden kendimizi şanslı görüyoruz. Kurs süresince farklı mesafelerden atışlar yaptık, 100 metreden başlayıp bin metre mesafeye kadar atış gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği olan JMK Bora-12 gayet başarılı bir silah. Çok beğendik. Bu silahın Türk malı olması ise bizleri ayrıca mutlu etti. Gerçekten çok kaliteli bir silah."

JMK Bora-12

Bin 200 metre etkili menzile, 7.62 milimetre kalibreye sahip, aksesuarsız ve şarjörsüz 7,5 kilogram ağırlığındaki keskin nişancı tüfeğinde 5 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor. Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte, kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor. Yine kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe, dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor. Ar-Ge çalışmalarına 2008'de başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonel birliklerine dağıtılan milli keskin nişancı tüfeği, ayrıca Pakistan ve Suudi Arabistan'daki atışların ve çevresel testlerin gerçekleştirildiği müsabakalarda kullanıldı, tüm testler başarıyla tamamlandı. TSK tarafından sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda da kullanılan JMK Bora-12, adeta teröristlerin korkulu rüyası oluyor.