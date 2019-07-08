Katarlılara İzmir'i tanıtmalıyız

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi, Türkiye'nin Katar ile ilişkilerini değerlendirmek üzere bu alanda araştırma gerçekleştiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ı konuk etti

Toplantıda konuşan TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, İzmir'e daha çok Katarlı yatırımcı beklediklerini söyledi.

TÜGİAD Ege Şubesi Üyelerinin Katar Algısı, Türkiye-Katar ilişkilerinin durumu ve geleceği ile ilgili görüşlerini açıkladığı toplantıda değerlendirme yapan Yavaş, Katar ile daha derin ilişkiler kurulması gerektiğine değinerek, özellikle Katarlı yatırımcıları İzmir'e sanayi ve ileri teknoloji alanlarında yatırım yapmaya davet ettiklerini söyledi. Hem ülkemizin hem de İzmir'in daha fazla teknolojik yatırım alması gerektiğine işaret eden Yavaş, "Özellikle Silikon Vadisi olabilecek bir potansiyeldeki bölgede yaşıyorken, yatırımları bu yöne çekebilecek adımlar atmalıyız. Bu konuda göstereceğimiz çabalar sayesinde Katar'ın bu yatırımlara yönelmesini sağlamalıyız. İstihdamı ve üretimi arttıracak yatırımlar bizim öncelikli hedefimizdir. Katarlı yatırımcıların İzmir'e getirerek, potansiyelimizi iyi anlatmalıyız" dedi.

Gelişime açık bölge

İki ülke arasındaki ilişkilerde kurumların ön plana çıkması gerektiğini ve yatırımlar konusunda teşvikler uygulanmasının yerinde olacağını belirten GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "Geçmişte başlayan ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İlişkileri kuvvetlendirmek adına sivil toplum örgütleriyle beraber çalışarak uygun yatırım koşullarını sağlamalıyız. Ekonomik sıkıntı içinde olduğumuz dönemde dost ülkelerin ülkemize yatırım yapmasını sağlayacak adımlar atmalıyız. İzmir yatırımlar için uygun ve gelişime açık bir bölge. Ekonomik açıdan İzmir diğer illerimize göre daha avantajlı bir konuma sahip. Bu konumu, uygun yatırımlarla fırsata çevirirsek hem İzmir'e hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlarız" diye konuştu.