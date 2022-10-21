Katip Çelebi Üniversitesi'nden 'yemek' açıklaması!

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, CHP Milletvekili Atila Sertel’in gündeme getirdiği üniversite içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yemek dağıtımının engellenmesi iddialarına ilişkin Haber Ekspres’e konuştu.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi(İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in şahsi Twitter hesabından attığı “İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversitelerde sabahları çorba, akşamları ise dört çeşit yemek dağıtıyor. Tüm kampüslere belediye araçları giriyor ve gençlere hizmet veriyor. Katip Çelebi üniversitesi Rektörü ise araçları içeri aldırmıyor. Gençler yerlerde yemek yiyor. Yazık, ayıp” tweetine ilişkin Haber Ekspres’e konuştu. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Köse, CHP’li Milletvekili Sertel’in paylaşımına ilişkin “Bizimle görüşmeden atılmış bir tweet. Siyasi bir şova dönük bir şey olarak da gözüküyor” diyerek üniversiteden yapılan açıklamaya işaret etti.

“Üniversitemizin siyasi bir kampanyaya alet edilmeye çalışılması maksatlı ve üzüntü vericidir” ifadelerinin yer aldığı İKÇÜ’den yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Medyada yer alan 'İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yemek dağıtımının üniversitemiz tarafından engellendiği' iddialarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ücretsiz yemek dağıtacağı haberi tarafımızca Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 09 Ekim 2022 tarihinde saat:17.48'de yaptığı paylaşım ile sosyal medya üzerinden öğrenilmiştir. Dağıtıma ilişkin olarak herhangi bir resmi izin talebi ya da bilgi üniversitemize ulaşmamıştır. 10 Ekim Pazartesi günü merkez kampüsümüze gönderilen araçlar da giriş izinleri olmadığı için kampüs içerisine alınmamıştır. Kamu görevini yerine getiren iki kurum arasında devletin ilkeleri kapsamında işlemesi gereken izin sürecine ilişkin işleyiş belediye yetkililerine sözel olarak aktarılmış; talep için resmi yazı gönderilmesi gerektiği kendilerine iletilmiştir. Adı geçen tarihte tarafımıza resmi bir talep ulaşmamıştır. Sözlü görüşmelerimizde üniversitemizde ikinci öğretim bulunmadığı ve eğitim öğretimin saat:17.00'de sona erdiği, o saatten sonra dağıtıma ihtiyaç olmadığı, öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği Balatçık Mahallesi girişindeki Balatçık Kapı'da dağıtım yapılması halinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabileceği bilgisi yetkililere aktarılmıştır.

BÜYÜKŞEHİR TALEBİ KAŞILAYAMADI



Üniversitemizin en önemli ihtiyacı olan ve çevresinde mukim vatandaşlarla birlikte yaklaşık 60 bin kişiye hizmet verme potansiyeline sahip 'Kâtip Çelebi İZBAN Durağı'nın hizmete açılmasına yönelik yönetimimizin yoğun çabası kamuoyunun malumudur. Bu durağın yapımı için yaklaşık 5 yıldır süren müzakerelerden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olumsuz tutumu nedeniyle sonuç alınamamıştır. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın daha rahat ulaşımı için yaptığımız çok sayıda talep, çeşitli gerekçelerle görmezden gelinmiş ve farklı mazeretlerle durağın yapımı ötelenmiştir. Mevcut durumda öğrencilerimizin ulaşım ızdıraplarını geçici süreyle çözmek adına yoğunluk durumu göz önünde bulundurularak Egekent İZBAN durağından kampüsümüze hafta içi günler ve sınav tarihlerinde olmak üzere 07.30-09.30 ve 17.00-19.00 saatleri arasında ilave seferlerin konulması talebi Büyükşehir Belediyesine 16.09.2022 tarihinde resmi yazı ile gönderilmiş ayrıca yetkililere de sözlü olarak konu detaylarıyla iletilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yazıya 05.10.2022 tarihinde 'talebin karşılanamayacağı yanıtını vermiştir.

MAKSATLI VE ÜZÜNTÜ VERİCİ



İzmir kâtip Çelebi Üniversitesi, tüm öğrencilerine 6 TL bedelle her gün dört çeşit yemek vermekte; ihtiyaç sahibi öğrenciler için ayrıca ücretsiz yemek imkanı sağlamaktadır. Üniversitemizdeki tüm süreçler, ilgili mevzuat kapsamında, devletimizin ilke ve geleneklerine uygun olarak yürütülmektedir. Ülkemiz ve bölgemiz için çalışan kurum ve kuruluşlar ile yakın işbirliğini önemseyen üniversitemizin siyasi bir kampanyaya alet edilmeye çalışılması maksatlı ve üzüntü vericidir.