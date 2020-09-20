Kavacık'ta bağbozumu

Karabağlar Belediyesi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Kavacık Üzüm Festivali’ni, bağbozumu etkinliğiyle yaşattı. Başkan Selvitopu, meclis üyeleri ve yöre halkıyla birlikte üzüm hasadı gerçekleştirdi

Her yıl on binlerce İzmirlinin akın ettiği ve Karabağlar Belediyesi tarafından marka tescili yaptırılan Kavacık Üzüm Festivali, bu yıl salgın nedeniyle gerçekleştirilemedi. Ancak Karabağlar Belediyesi, bu geleneği yaşatmak amacıyla bağbozumu etkinliği düzenledi.

Geçen yılki festival kapsamında gerçekleştirilen üzüm yarışmasının 1.’si Nevzat Öztürk’ün bağında gerçekleştirilen etkinliğe, Başkan Selvitopu’nun yanı sıra meclis üyeleri, Kavacık Köyü Muhtarı Mustafa Öztürk, Kavacık Kadın Kooperatifi üyesi üreticiler, “Yeşil Doğa” programı yapımcısı Güven İslamoğlu da atıldı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında katılım sınırlı tutuldu.

Hedef AB!

Başkan Selvitopu burada yaptığı konuşmada, salgınla birlikte tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını hatırlatarak, “Karabağlar Belediyesi olarak biz de, sadece Kavacık yöremizde yetişen bu değerimize sahip çıkmak ve enfes bir tada sahip üzümü dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Kavacık Üzümü için coğrafi işaret belgesi almayı başardık. Şimdi hedefimiz Avrupa Birliği’nde de bu işareti almak” dedi.

Geçen yıl yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği Kavacık Üzüm Festivali’ni bu yıl gerçekleştirememenin burukluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Pandemi nedeniyle bu yıl festivalimizi sadece bağbozumu etkinliğiyle sınırlı tutmak zorunda kaldık. Umarım bu salgın bir an önce geçer ve Karabağlar’ın değerlerine sahip çıkma hedefimiz doğrultusunda festivalimizi, gelecek yıl daha büyük katılımlarla yaparız” diye konuştu.

Daha sonra katılımcılar, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek bağbozumu gerçekleştirdi. Başkan Selvitopu hasat sırasında üreticilere, “Bereketli olsun. Bu bağlar yaşasın” dileğini de iletti.

Katılımcılar etkinliğin ardından köy sokaklarını gezerek, vatandaşlarla sohbet ettiler.

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği de programın bu bölümünde yer aldı. Kaymakam Öneği ve Başkan Selvitopu, Kavacık Kadın Kooperatifi’nin köy meydanındaki satış ofisini ziyaret ederek, üzümden yapılan ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Yöreye özgü

Kavacık Üzüm Festivali’nin marka tescilini alan Karabağlar Belediyesi, Kavacık Üzümü için de coğrafi işaret belgesi almayı başardı. Türk Patent ve Marka Kurumu, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık Köyü’nde yetiştirilebilen “Alphonse Lavallee” türü ürünü, “Kavacık Üzümü” olarak kayıtlara geçirdi. Kurum, Kızıldağlar üzerinde ve denizden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kavacık Köyü’nde yetişen bu üzüm türünün, kendine özgü lezzeti, burukluk oluşturmayan ve sevilerek tüketilen tadına dikkat çekti. Ayrıca erken olgunlaşmasına karşın uzun süre bozulmadan kalabildiği de vurgulandı.

Karabağlar Belediyesi, yerel üreticileri desteklemek amacıyla Kavacık’ta özel projeler yürütüyor. Geleneksel olarak düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Köyün fiziksel dokusunun iyileştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’yle hazırlanan Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi de gelecek dönemde yaşama geçirilecek.