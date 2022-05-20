YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
0
YİNE VİRÜS KORKU SAÇIYOR!
YİNE VİRÜS KORKU SAÇIYOR!
0
ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYRILMAYIZ
ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYRILMAYIZ
0
BUCA'DA NORM ENDER SAHNE ALDI
BUCA'DA NORM ENDER SAHNE ALDI
0

Kavacık'ta gönüllülerden kütüphane

Gönüllü öğrenciler, Karabağlar Belediyesi'nin desteğiyle Kavacık İlkokulu'nda kütüphane düzenlemesi ve duvar renklendirmesi gerçekleştiriyor. “Renkli Hayaller Projesi” kapsamında köyde bulunan İzmir Demokrasi TOG Topluluğu'na üye gönüllü öğrenciler, depo olarak kullanılan eski bir binayı kütüphaneye dönüştürüyor. Ayrıca okulun dış duvarlarının boya badanasını yapan öğrenciler, dış duvarı kalem deseniyle renklendirdiler

Kavacık'ta gönüllülerden kütüphane
20 Mayıs 2022 Cuma 12:00

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da Kavacık'a giderek, hem üniversite öğrencileri hem de ilkokulda öğrenim gören çocuklarla, aileleriyle ve okul yöneticileriyle buluştu. Başkan Selvitopu'nu yakın ilgiyle karşılayan köy çocukları, başkana yöreye özgü mis kokulu güllerden armağan ederek birlikte anı fotoğrafı çektirdi. Başkan Selvitopu da miniklerle ayrı ayrı ilgilenerek, armağanları için onlara teşekkür etti.

Okul Müdürü İsmail Kılıç ve öğretmenlerin teşekkür plaketi verdiği Başkan Selvitopu, üniversite öğrencilerine kolaylıklar diledi. Karabağlar Belediyesi olarak eğitimi, kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Burada, Renkli Hayaller Projesi'ni gerçekleştiren öğrencilere, malzeme ve ulaşım desteği sağladık. Onlar da okulda öğrenim gören kardeşleriyle birlikte örnek bir çalışma yapıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler; #kavacık kütüphane #karabağlar
Önceki Haber
İzmir'de koronavirüs tedavisi gören hasta sayısı...
Sonraki Haber
Başkan Soyer'den Buca Cezaevi açıklaması: Yeşil alan olmalı
Başkan Soyer'den Buca Cezaevi açıklaması: Yeşil alan olmalı
Başkan Soyer'den Buca Cezaevi açıklaması: Yeşil alan olmalı
0
Balçova'da 19 Mayıs coşku ile kutlandı
Balçova'da 19 Mayıs coşku ile kutlandı
0
İzmir'de ele geçirilen 'tsantsa'lar ülkelerine teslim edilecek!
İzmir'de ele geçirilen 'tsantsa'lar ülkelerine teslim edilecek!
0
Kur farkı arttı, ilaç bulunamıyor!
Kur farkı arttı, ilaç bulunamıyor!
0
İzmirli sosyal medya fenomeni gözaltına alındı!
İzmirli sosyal medya fenomeni gözaltına alındı!
0
İzmir'de 19 Mayıs coşkusu! Gündoğdu Meydanı doldu taştı
İzmir'de 19 Mayıs coşkusu! Gündoğdu Meydanı doldu taştı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.